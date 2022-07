Ferrari nam verlies in discussie met Sainz: “Hij deed het goed”

Carlos Sainz scoorde zondag zijn eerste F1-overwinning nadat hij teamgenoot Charles Leclerc kort na de herstart te grazen nam. Sainz had verse banden terwijl Leclerc buiten moest blijven. De Monegaskische coureur zakte uiteindelijk terug tot de vierde plaats. Aan het eind van de safety car-fase vroeg Ferrari aan Sainz om Leclerc zoveel mogelijk voorsprong te geven, een maximum van tien autolengtes is volgens het reglement toegestaan. Zo zou Leclerc weg kunnen rijden terwijl Sainz de tweede viool moest bespelen. De Madrileen weigerde omdat hij anders zelf gevaar zou lopen de slipstream te missen en plekken te verliezen aan het rijtje auto’s dat achter hem zat.

“We hebben volop vertrouwen, we weten dat hij zijn best doet voor het team, zeker ook voor zichzelf, maar zeker voor het team”, zegt Binotto over Sainz. “Hij bewees het eerder al door zijn plek zonder discussie op te geven, zelfs met de vroege pitstop in vergelijking met Charles was er geen discussie. Hij had het volste vertrouwen in het team en zo handelt hij altijd. Ik ben zeer blij. Ik weet dat hij zijn best deed. Er was denk ik geen marge om ruimte te geven aan Charles. Ik denk dat hij het beste gedaan heeft om Ferrari een zege te schenken op Silverstone.”

Sainz deed na de race zijn kant van het verhaal uit de doeken. “Ik probeerde duidelijk te maken dat ik misschien wel de snelste man op de baan achter me had”, aldus Sainz. “Als ik 10 meter weggeef, verlies ik wellicht de slipstream. Als hij me vervolgens passeert, zou Charles ook in de problemen komen. Mijn beslissing was om zo snel mogelijk aan kop te komen, ik wist dat ik een kans had als ik voor de zesde bocht aan kop kwam. Daar had ik meer grip op de softs en daar zou ik ook de minste invloed hebben op de race van Charles. Ik vroeg het team of ze mij wilden laten rijden, ik probeer het zo clean mogelijk te doen. Charles deed het heel goed door op de tweede plek te blijven. Als coureur voel je soms dingen waar het team dan iets over zegt, maar waar je het niet mee eens bent. Dan doe je gewoon je eigen ding omdat het beter is. Ik heb vertrouwen in het team, we hebben een prachtige race gereden en we kunnen in dit soort situaties op elkaar bouwen.”

Video: Bekijk hier de samenvatting van de F1-race op Silverstone