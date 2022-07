Waarom Ferrari ervoor koos Leclerc buiten te laten op Silverstone

Na een hectische openingsstint waarin Ferrari Carlos Sainz de leiding van de race zag verliezen en terugwinnen, was het team op zijn hoede voor de dreiging van Lewis Hamilton nadat de Mercedes-coureur een lange openingstint reed. Ferrari vroeg Sainz om Leclerc voor te laten omdat duidelijk werd dat dit cruciaal zou worden op het moment dat Mercedes Hamilton naar binnen zou halen. De Brit kwam als derde weer de baan op, maar liep vervolgens weer langzaam in op de Ferrari-mannen.

Met nog veertien rondjes op de teller werd de safety car de baan opgestuurd. Ferrari koos ervoor om Leclerc buiten te houden en Sainz op nieuwe softs te zetten. De Monegask riep op de radio dat het lastig zou worden om de auto's op verse zachte banden achter zich te houden en dat bleek de waarheid. Leclerc verloor de leiding aan Sainz en werd later ingehaald door Red Bull-coureur Sergio Perez en Hamilton. Na de wedstrijd gaf de Monegask toe teleurgesteld te zijn over het mislopen van de overwinning, helemaal omdat concurrent Max Verstappen met schade als zevende over de finish kwam.

Waarom hield Ferrari Leclerc buiten?

Op de vraag waarom Ferrari Sainz naar binnenhaalde en niet Leclerc, antwoordt Ferrari-teambaas Mattia Binotto dat de beide heren te dicht bij elkaar zaten. De chef voegt daaraan toe dat Leclerc buiten werd gehouden omdat hij op dat moment op nieuwere banden stond én aan de leiding ging. "Hij zou daardoor op die positie blijven", zegt de Italiaan. "Zijn banden waren zes of zeven rondjes nieuwer dan die van Carlos. Met Carlos werden we met een stop op z'n minst tweede en in de eerste paar ronden had hij [Leclerc] bescherming kunnen bieden. Op de harde band was het namelijk een stuk lastiger. We hoopten dat de zachte banden sneller zouden slijten. Hierdoor had Charles het wellicht drie of vier rondjes moeilijk gehad, om zich vervolgens daarna te herstellen. Uiteindelijk was de bandenslijtage niet zoals we hoopten."

Binotto stelt dat Ferrari de juiste beslissing genomen dacht te hebben met de racestrategie, met als enige potentiële fout Leclerc buiten te houden. "Als we met hem zouden stoppen, waren de anderen misschien buiten gebleven. Dan was hij op zachte banden wellicht vierde geworden", gaat Binotto verder. "Had hij die posities teruggepakt? Ik weet het niet. Achteraf is altijd makkelijker praten. We lagen comfortabel aan de leiding en kregen opnieuw op een verkeerd moment een safety car."

Video: Samenvatting van de Britse Grand Prix op Silverstone