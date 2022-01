Alpine verklaart wisselvallig F1-jaar: "Vergde tijd met Alonso en Ocon"

Het Formule 1-seizoen 2021 is voor Alpine een jaar geweest dat in het teken stond van wisselvalligheid. Fraaie uitschieters - zoals de zege van Esteban Ocon in Hongarije en het podium van Fernando Alonso in Qatar - zijn afgewisseld met bijzonder zware weekenden. Het maakt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen, al is dat volgens Alpine CEO Laurent Rossi vooral voor de pers en volgers het geval. "Voor jullie is het als buitenstaanders misschien lastiger in te schatten dan voor ons, maar eigenlijk is onze prestatiecurve meer lineair geweest dan dat je zou denken. Wij wisten voor de laatste races vrij goed wat we konden verwachten en hebben de auto gedurende het jaar steeds beter begrepen. Daar moet ik meteen bij zeggen dat de grootste vooruitgang is geboekt door onze uitvoering, om te beginnen met hoe we alles uit beide coureurs konden halen."

Geen upgrades meer na Baku

Volgens Rossi heeft dat proces, waarbij zowel Ocon als ook Alonso het maximale uit de auto kon halen, veel tijd in beslag genomen. "Eerst kregen we Esteban in ons team en probeerden we hem begin 2020 in een zo goed mogelijke situatie te krijgen. Dit jaar kwam Fernando terug en heeft het ons zeker weer vier à vijf maanden gekost [om een ideale situatie voor beide rijders te creëren]. We hebben constant stappen gezet en in Hongarije hebben we gezien waar dat toe kan leiden", duidt hij in gesprek met onder meer Motorsport.com op het teamwork in Boedapest. "Natuurlijk zat daar ook wat geluk en drama bij, maar het paste wel naadloos bij de progressie die we hadden geboekt."

Die progressie moest overigens ook vanuit de coureurs en de mannen op het circuit komen. Rossi doet namelijk uit de doeken dat er na de race in Baku, pas de zesde Grand Prix van het seizoen, geen noemenswaardige upgrade meer is geïntroduceerd. "We wisten voor het seizoen al dat het lastig zou worden en wisten voor het seizoen ook dat we in Baku de laatste updates zouden krijgen. Dat ging om kleine verbeteringen, waarbij we de grootste stap eigenlijk al voor die eerste race in Bahrein hadden gezet. Daarna hebben we geleerd hoe we de eigen auto moesten begrijpen en beter konden afstellen. In het begin waren er weekenden bij waarin we punten scoorden, maar zelf geen flauw idee hadden hoe. Richting het einde van het jaar begrepen we alles veel beter en wisten we voor het weekend eigenlijk al waar we zouden eindigen, afhankelijk van het type asfalt en of het circuit veel snelle of juist langzame bochten kende. In dat opzicht werd het best voorspelbaar."

Ocon: Alpine heeft veerkracht getoond

Voorspelbaar of niet, blijft overeind dat de formatie uit Enstone een seizoen van uitersten heeft afgewerkt en dat de stabiliteit ontbrak. Of zoals Ocon dat onder woorden brengt: "Elke emotie is dit seizoen wel voorbijgekomen. Mijn eerste zege blijft natuurlijk voor altijd in mijn herinnering, maar we hebben ook lastige en frustrerende tijden gekend", aldus de triomfator in Hongarije.

Het belangrijkste is dat Alpine heeft geleerd van die tegenslagen. "Het grootste verschil tussen 2020 en 2021 is zeker de manier waarop we met tegenslagen zijn omgegaan. We zijn snel over dergelijke gebeurtenissen heen gestapt en begrepen ook vlotter hoe we deze moesten aanpakken. We konden daardoor sneller terugvechten en weer op snelheid komen. Er is nu veel meer vertrouwen in het team dan voorheen. Het team kan ook op mij rekenen als er kansen liggen. De sfeer die er op dit moment heerst, is echt fantastisch. Het is een goede voorbereiding op wat de komende jaren nog gaat komen. Ik kijk nu al uit naar komend seizoen met alle nieuwe uitdagingen", sluit Ocon af.