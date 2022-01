Anderson zet zijn geld op Red Bull voor F1-seizoen 2022

Red Bull Racing is voor technisch expert Gary Anderson de grote favoriet voor het aankomende F1-seizoen. De voormalig technisch directeur van Jordan, Stewart en Jaguar heeft het volste vertrouwen in Adrian Newey en zijn mannen. Ondanks de hevige titelstrijd in 2021, waardoor Red Bull Racing zich niet zo vroeg als gewenst volledig kon focussen op de nieuwe reglementen van 2022, gaat Anderson ervan uit dat Max Verstappen en Sergio Perez uitstekende kaarten in handen hebben.

“Als ik geld moet inzetten op wie de beste oplossing vindt voor nieuwe reglementen, dan zou het Red Bull zijn”, zegt Anderson bij The Race. “Het komt ergens vandaan dat vaak gezegd wordt dat Adrian Newey de luchtstromingen ‘kan zien’. Ik ben het niet eens met dat statement, maar het is zeker een feit dat hij een inspirerende visie en toewijding heeft voor zijn concepten. Adrian committeert zich aan een concept dat in eerste instantie niet de resultaten lijkt op te leveren, maar hij ziet als geen ander dat optimalisatie binnen handbereik is. Onderbuikgevoel bepaalt veel over welke richting je in eerste instantie inslaat, al is het soms lastiger om dat op papier tot uiting te laten komen.”

Minder sterke start van het seizoen?

Het technisch brein voorspelt een nieuwe titelstrijd voor de formatie uit Milton Keynes. Met een beter presterende Sergio Perez is ook de titel bij de constructeurs binnen bereik, zo stelt Anderson. Wel waarschuwt hij dat de fans zich niet moeten blindstaren op de resultaten van de wintertests en de eerste races: “Red Bull start het seizoen misschien niet zo sterk als men had gewenst, maar net als in het verleden heeft het team alles in huis om te toveren op het gebied van ontwikkeling. Het budgetplafond heeft gevolgen voor Red Bull, maar ondanks dat het ziljoenen dollars heeft uitgegeven aan de F1, is het niet de grootste ‘spender’. Het moet het dus gewoon iets rustiger aan doen om te voldoen aan de reglementen.”

Video: De Formule 1-analyse van Allard Kalff