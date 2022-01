Perez had grootste moeite zich aan te passen aan Red Bull RB16B

Sergio Perez stapte begin 2021 in bij Red Bull Racing om daar Alexander Albon te vervangen. De Mexicaan werd de vierde teamgenoot in vier seizoenen van de inmiddels regerend wereldkampioen Max Verstappen. Perez had veel moeite om zich thuis te voelen in de RB16B. Dit kwam met name door de agressieve rijstijl die de wagen nodig had. Uiteindelijk scoorde Perez in Azerbeidzjan zijn tweede F1-zege. Later voegde hij daar in Frankrijk, Turkije, de Verenigde Staten en Mexico nog een aantal podiumplekken aan toe. In Abu Dhabi speelde de Red Bull-coureur een cruciale rol in de titelstrijd door Lewis Hamilton rondenlang op te houden. Hiermee verdiende Perez veel respect van de Red Bull-teamleiding.

Volgens de Mexicaanse coureur was het geen eenvoudige klus om de RB16B onder de knie te krijgen. Met name het gebrek aan testdagen en een ander soort auto maakten het hem moeilijk om zich snel aan te passen. "Het is een heel ander soort auto en heel ander soort motor", aldus Perez, die in 2020 nog een Mercedes-aangedreven Racing Point [tegenwoordig Aston Martin] bestuurde. "Er viel dus veel te leren, ondanks dat er weinig testmogelijkheden waren. Voor de eerste Grand Prix reed ik slechts anderhalve dag, waarvan een volledige dag werd toegewijd aan het testen van aerodynamische onderdelen. Ik had dus feitelijk niets gedaan voor de eerste wedstrijd. Dit woog uiteindelijk wel mee, maar ondanks dat heb ik een veelbelovend seizoen gedraaid. Ik had natuurlijk op meer gehoopt, maar het is wat het is. Er zaten positieve en negatieve dagen tussen. Als team word je alleen maar sterker door een langere samenwerking."

Perez sleepte nieuw contract in de wacht

Het harde werken van de Mexicaan werd vorig jaar augustus beloond met een contractverlenging en dus rijdt Perez ook komend seizoen aan de zijde van Verstappen. Nog een geluk voor de Mexicaan: het aantal testdagen is voor 2022 opgerekt naar zes stuks, dit vanwege de nieuwe technische reglementen. Hij krijgt dus net even wat meer tijd om te wennen aan de 2022-Red Bull. Dat komt niet ongelegen, want naast de slechts drie testdagen in 2021 werd ook de trainingstijd per sessie op vrijdag ingekort naar 60 minuten. "Het klinkt wat gek, maar ik heb ook amper tijd gehad", vervolgt Perez. "Het aantal testdagen en de verkorte trainingstijd in de auto hebben impact gehad. Elk circuit is namelijk weer anders. Het feit dat dit zo'n andere auto is, maakte het ook niet eenvoudiger. Ik ben hier niet alleen in. We hebben meerdere coureurs moeite zien hebben om alles uit de auto te halen."

