Alpine met lege handen: “Alles wat mis kon gaan, ging mis"

Voor het eerst sinds de seizoensopener in Bahrein scoorde het Formule 1-team van Alpine afgelopen weekend in Texas geen enkel punt. Fernando Alonso en Esteban Ocon moesten vroegtijdig de wedstrijd staken met technische problemen, vermoedelijk veroorzaakt door de vele hobbels op het Circuit of the Americas.

Alonso moest de race na een motorwissel als negentiende aanvangen. De Spanjaard had een enerverende race waarin hij het aan de stok kreeg met de twee Alfa Romeo’s van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Een late derde stop voor een verse set banden had hem de kans moeten geven om nog te vechten voor punten, maar die kans kwam er uiteindelijk niet doordat hij zijn auto vroegtijdig in de pits moest parkeren. Negen ronden daarvoor had ook teamgenoot Ocon al uit moeten stappen. De Fransman reed buiten de punten toen ook hij door zijn team naar de pits werd geroepen.

Strijd om de vijfde plek

Door de nulscore in Austin heeft Alpine in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs nu nog tien punten voorsprong op AlphaTauri. De renstal uit Faenza zag Pierre Gasly uitvallen in Austin, maar Yuki Tsunoda sleepte met een negende plek twee punten in de wacht. Sinds de zomerstop hebben Alpine en AlphaTauri respectievelijk 27 en 26 punten gescoord, maar de overwinning van Ocon in Hongarije heeft het team uit Enstone een aardige buffer opgeleverd. Alpine-teambaas Marcin Budkowski ziet echter dat het beter moet om in de resterende vijf races het team van AlphaTauri voor te kunnen blijven.

"Het was alles bij elkaar gewoon een slecht weekend", valt Budkowski in gesprek met Motorsport.com maar meteen met de deur in huis. “Wat betreft de snelheid waren we minder competitief dan ons gebruikelijke niveau. Daarnaast ging alles wat mis kon gaan ook mis.”

“We zijn niet tevreden over ons weekend en het zal beter moeten als we willen blijven vechten om de vijfde plek in het constructeurskampioenschap.”

Volgens Budkowski lag het Circuit of the Amercas de A521 niet heel goed, maar toch had hij gehoopt op een beter resultaat: “Je had er een paar snelle stukken waar wij doorgaans niet op ons best zijn. We wisten dat dat een uitdaging ging worden, maar ik zou liegen als ik zeg dat we er echt het maximale uit hebben gehaald dit weekend.”

Over de oorzaak van de twee uitvalbeurten vertelt Budkowski: “In Fernando’s geval was het een probleem met de achtervleugel. Het onderzoek loopt nog, maar het was best een ongebruikelijke fout. Bij Esteban vermoeden we een probleem aan de achterkant van de auto. Gezien zijn positie en snelheid op dat moment besloten we geen risico’s te nemen en de auto naar de pits te halen.”

Alonso had zicht op puntenfinish

Alonso kwam tijdens de GP van Amerika wat beter uit de verf dan Ocon. De Spanjaard kreeg het aan de stok met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, wat echter niet zonder slag of stoot ging omdat er meerdere malen flink buiten de lijntjes werd gekleurd: "Het was echt racen, al kreeg het misschien iets te veel aandacht vanwege het gedoe met de track limits”, vervolgt Budkowski. “Het laat weer zien dat er gewoon een duidelijke grens getrokken moet worden om hiermee af te rekenen. Fernando had duidelijk het gevoel dat die lijn niet duidelijk genoeg was, dat leidde tot meer incidenten dan nodig was.”

Door het duel met de Alfa’s verloor Alonso wat tijd omdat hij van de stewards zijn gewonnen plek weer in moest leveren aan Giovinazzi, alvorens de Italiaan even later zelf weer zijn plek moest afstaan aan de tweevoudig wereldkampioen. Toch denkt Budkowski dat Alonso met een late bandenwissel nog in de punten had kunnen eindigen: "We deden er alles aan om hem in de punten te laten finishen, onder meer met een iets afwijkende strategie om aan het einde van de race een bandenvoordeel te hebben. Helaas heeft het issue met de achtervleugel ons beroofd van een leuk einde van de race."

"Ik denk dat hij in de mix zou hebben gezeten met Vettel [die uiteindelijk tiende is geworden]. Net als Seb had ook Fernando met betere banden één voor één mensen in kunnen halen. Het is moeilijk te zeggen waar hij zou zijn geëindigd, zonder het hele gebeuren met Giovinazzi had hij er beter voorgestaan. Maar uiteindelijk hebben we niet het einde van de race gehaald, dus het doet er niet toe.”

