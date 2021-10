Russell kan harder pushen door forse voorsprong Williams op Alfa

Nadat Williams in 2020 geen enkele punt had gepakt en ook in de eerste helft van 2021 niet tot scoren was gekomen, is de formatie uit Grove vanaf de Grand Prix van Hongarije goed op dreef. In Hongarije en België scoorde het team bij elkaar twintig punten met Nicholas Latifi en George Russell, waarna de Brit in Italië en Rusland opnieuw in de punten finishte. Het geeft Williams, dat achtste staat bij de constructeurs, een relatief veilige marge van zestien punten op naaste belager Alfa Romeo.

Omdat Williams ruim anderhalf jaar zonder punten bleef, durfden het team en Russell risico’s te nemen om eindelijk eens wat puntjes te sprokkelen. Nu het team een mooie marge heeft op de nummer negen in de tussenstand Alfa Romeo, heeft Russell bovendien het vertrouwen om verschillende dingen te proberen met zijn de auto, vooral in de openingsronden van de races. “Ik denk dat de druk al een tijdje een beetje van mijn schouders is gevallen als het gaat om de eerste ronde. En ik heb meer vertrouwen om er echt voor te kunnen gaan en te kunnen aanvallen”, vertelde Russell na de Amerikaanse Grand Prix, waarin hij bij de start van P20 naar P14 klom.

“We hebben in het kampioenschap een kleine buffer en dat stelt mij in staat om echt de limiet op te zoeken. Eerlijk gezegd kan ik daar heel erg van genieten”, vervolgt de coureur die in 2022 verkast naar Mercedes. “Normaal ben ik geen coureur die veel fouten maakt, maar ik wil mezelf echt tot de limiet pushen. Daardoor zagen we in VT3 een uitstapje en ging het ook in de kwalificatie in Zandvoort even fout. Ik probeer gewoon de limiet op te zoeken om te kijken of er voor de laatste races nog wat meer in zit. Maar ik denk dat ik mijn algemene gedachte heb bevestigd dat je niet 110 procent hoeft te geven om het maximale uit de auto te halen. Soms ga je daardoor alleen maar trager.”

Williams mist downforce voor beter resultaat in VS

De Grand Prix van de Verenigde Staten was ondanks zijn uitstekende start geen succes voor Russell en Williams. Na de start viel de Brit wat terug, maar door enkele uitvalbeurten kwam hij uiteindelijk als veertiende aan de finish. “We misten dit weekend wat snelheid. Ik vond het een heel vreemd circuit, er was niet veel klevende grip van het asfalt. Ik denk dat alle coureurs veel gleden, terwijl wij niet optimaliseerden en er niet het maximale uit haalden”, zei Russell, die denkt dat downforce het toverwoord was op het Circuit of the Americas. “Dit was een van die races waarin de rijken rijker werden en de armen armer. Ik denk dat we weten waar we staan qua downforce en dat is niet bij de top.”