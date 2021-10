Hakkinen: Volwassen Verstappen voerde banden sparen perfect uit

Nadat hij op zaterdag de pole-position had gepakt op het Circuit of the Americas, slaagde Max Verstappen er op zondag in om de eerste startplek om te zetten in een klinkende overwinning. Makkelijk kwam die zege niet tot stand, want bij de start verloor hij een plek aan titelrivaal Lewis Hamilton. Via een bijzonder vroege undercut kwam de Red Bull Racing-coureur weer op kop te liggen, waarna hij er in de laatste stint in slaagde om de jagende Hamilton achter zich te houden. Het massaal opgekomen Amerikaanse publiek in Austin werd getrakteerd op een spannend tactisch gevecht tussen de twee titelfavorieten.

“Het publiek kreeg een demonstratie waarom Lewis Hamilton en Max Verstappen op dit moment de titelkandidaten zijn”, concludeerde Mika Hakkinen na de race in zijn vaste column voor wedkantoor Unibet. “Allebei pushten ze de hele race ongelofelijk hard, geholpen door afwijkende tweestopsstrategieën waarin het gebruik van de banden cruciaal was. Austin is zwaar voor de banden en zelfs op de harde compound moet er op het rubber worden gelet. Het gevoel van de coureur is dus van groot belang.”

Op dat vlak liet Verstappen in de ogen van Hakkinen zien dat hij volwassen is geworden. Na zijn tweede stint waren zijn harde banden tot op het canvas versleten, maar desondanks wist hij na zijn tweede pitstop 27 ronden op een andere set harde banden te rijden. “Als Max na zijn tweede stop te hard had gepusht, dan denk ik dat Lewis geen problemen had gekend om hem in de slotfase bij te halen”, analyseert Hakkinen. “De Red Bull-coureur is echter een stuk volwassener geworden en lette perfect op zijn snelheid. Het is niet gemakkelijk om de teugels te laten vieren als je weet dat de persoon achter je dichterbij komt, maar het sparen van de banden was cruciaal.”

Hakkinen rekent op meer verrassingen

Verstappen vergrootte met zijn achtste zege van het seizoen zijn voorsprong in het kampioenschap tot 12 punten op Hamilton. Maar Hakkinen weet dat het nog alle kanten op kan gaan. “Die voorsprong is belangrijk, maar één uitvalbeurt – door een ongeluk of een mechanisch probleem – kan het kampioenschap de andere kant op doen vallen. Dit is nog lang niet voorbij en beide teams én coureurs weten dat.” Met nog vijf races te gaan kan er inderdaad nog van alles gebeuren. De eerstvolgende stop van de Formule 1 is het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico, een circuit waar Verstappen twee van de laatste drie races wist te winnen.

“Het is een circuit dat goed bij Red Bull zou moeten passen vanwege de configuratie. Het is ook de thuisrace van Sergio Perez. Ik weet dat de Mexicaanse fans er enorm naar uitkijken om hun held vooraan te zien rijden in een auto die races kan winnen”, blikt Hakkinen vast vooruit op het volgende treffen. Tegelijkertijd is hij ook van mening dat Hamilton en Mercedes niet afgeschreven mogen worden. “Lewis en Valtteri [Bottas] blijven geloven dat er dit jaar nog meer kansen op overwinningen zijn. Het is een kampioenschap dat al grote verrassingen heeft opgeleverd en ik weet zeker dat we er nog meer gaan zien voordat we Abu Dhabi bereiken.”