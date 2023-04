De eerste drie raceweekenden van 2023 zijn niet verlopen zoals AlphaTauri voor ogen had. Er staat inmiddels één WK-puntje van Yuki Tsunoda op de teller, maar de ambities van het team reiken verder dan dat. Zo heeft Franz Tost in Bahrein laten weten dat hij na de negende plek van vorig jaar dit seizoen mikt op een notering bij de eerste zes in het constructeurskampioenschap. Tost sprak die ambitie voorafgaand aan het eerste raceweekend uit en dat weekeinde in de woestijn is vervolgens een ongewenste reality check gebleken.

AlphaTauri stond er niet zo goed voor als gedacht en dus trok Tost in Jeddah fel van leer. De teambaas liet optekenen dat de AT04 veel minder goed blijkt dan dat hem afgelopen winter is verteld en ook dat hij de engineers niet meer vertrouwt. In plaats van mooie praatjes aan te horen wenst Tost alleen nog maar rondetijden te zien. "Franz is natuurlijk teleurgesteld doordat de auto niet goed genoeg is, in ieder geval nog niet om ons te nestelen waar we graag willen zijn in het middenveld. Dat heeft hij op een bepaalde manier duidelijk gemaakt", reageert technisch directeur Jody Egginton.

Volgens hem is het eerlijke en genuanceerde verhaal dat AlphaTauri afgelopen winter niet alle doelstellingen heeft gehaald. "We hebben goede en valide doelen voor onszelf geformuleerd. Sommige daarvan hebben we gehaald en andere niet, al zullen we die alsnog wel gaan halen. Ik ben ervan overtuigd dat die doelen ons in de buurt gaan brengen van wat we nodig hebben om competitief te zijn. Alleen sommige daarvan hebben we nu nog niet gehaald. Het veld is zo compact dat je meteen achteraan het middenveld hangt als dat het geval is", vervolgt hij op een vraag van Motorsport.com. "De andere kant van hetzelfde verhaal is: als we die doelen alsnog halen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we wel goed in het middenveld mee kunnen draaien."

Waar Egginton spreekt over de doelen die niet zijn behaald, gaat het onder meer om de snelheid in langzame bochten. Voordat het team in Bahrein aankwam, was dat intern al bekend. Mede daardoor is er hard gewerkt aan de nieuwe vloer, die in Australië is geïntroduceerd. De vloer voldoet volgens Egginton aan de verwachtingen en moet de coureurs in langzame bochten in staat stellen om meer te pushen, zowel doordat het nieuwe ontwerp meer downforce genereert als ook een betere balans oplevert.

'Moeten nu sneller doorontwikkelen dan de concurrentie'

Dat AlphaTauri - net als McLaren - niet alle doelen aan het begin van het seizoen heeft gehaald, kan volgens Egginton gebeuren. "Het waren ambitieuze doelstellingen. Maar als je alles tijdens de winter makkelijk afvinkt, dan waren de doelen waarschijnlijk verkeerd. Je moet de lat hoog leggen. Sommige streefcijfers hebben we met de specificatie van de autopresentatie gehaald en met andere waren we goed op weg. De update van Melbourne heeft ons op sommige vlakken weer dichterbij gebracht. Dat je dingen niet haalt, kan gebeuren. Natuurlijk is dat niet leuk, maar niemand doet het expres. Nu gaat erom dat we agressief zijn in de doorontwikkeling, zodat we alsnog op schema komen."

Met die doorontwikkeling hoopt AlphaTauri later in het jaar alsnog te eindigen waar Tost zijn team eigenlijk aan het begin van 2023 al had verwacht. "We moeten in deze eerste fase van het seizoen eerst weer in het middenveld zien te komen. Daarvoor moeten we onze eigen auto sneller doorontwikkelen dan dat andere teams doen. Het is gewoon de realiteit van dit moment. Daarom hebben we ook al meteen een nieuwe vloer naar de derde race van het jaar gebracht, dat is veel meer dan wat de meeste teams hebben meegebracht. Het eerste deel van het seizoen staat volledig in het teken van het gat dichten. Dat moeten we doen, er is simpelweg geen andere optie meer."