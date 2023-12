Mekies blij met gardening leave voor start bij AlphaTauri

Samen met AlphaTauri CEO Peter Bayer gaat Laurent Mekies vanaf 1 januari leidinggeven aan de formatie uit Faenza. Tot die tijd is Mekies nog op papier een werknemer bij Ferrari, maar in het achterhoofd is de Fransman al lang bezig met zijn nieuwe functie. Sinds de zomer is de ingenieur namelijk niet meer aan het werk bij de Scuderia, iets wat volgens hem een goede zaak is. "De waarheid is dat als je midden in het seizoen van de ene naar de andere baan gaat, je waarschijnlijk meegenomen wordt door de intensiteit van de racekalender en de dagelijkse keuzes die je daarin moet maken", aldus de ingenieur tijdens de uitreikingen van de Autosport Awards. "Het was dus eigenlijk een geluk voor mij dat ik een stap terug kon zetten en naar het grote plaatje kon kijken, om na te denken over hoe ik de dingen wil aanpakken."

Een van de dingen die Mekies graag wil aanpakken binnen AlphaTauri - of hoe het team volgend jaar ook gaat heten - is de samenstelling van het team. "Het gaat om de juiste mensen vinden. Dat is waar deze sport nu om draait", stelt de 46-jarige man. "Het gaat om de mensen en hoe de mensen met elkaar omgaan. Ik kijk er naar uit om dat weer te gaan doen. Ik heb veel geluk gehad dat ik in een goede racefamilie werkte en dat ik weer voor een goede racefamilie ga werken."

Bij AlphaTauri gaat Mekies de alom geprezen Franz Tost vervangen. De Oostenrijker verlaat na achttien jaar het team en gaat met pensioen. De afzwaaiende teambaas verzekert dat het team ook na zijn vertrek in goede handen blijft. "Ten eerste is Peter [Bayer] al sinds juni bij ons en ik denk dat we al heel goed samenwerken", zei de 67-jarige teambaas in Abu Dhabi. "Hij begrijpt het team nu beter en hij heeft veel ervaring. Hij weet hoe de F1 werkt." Ook over Mekies is Tost lovend. De Oostenrijker kent de Franse monteur goed, want tussen 2005 en 2014 werkte Mekies ook al in Faenza. "Hij kent het team dus uit het verleden en ik denk dat deze twee mensen absoluut de juiste zijn voor het team. Ik verwacht dat zij het team naar het volgende niveau kunnen tillen, ze hebben allebei veel ervaring. Ze kennen allebei de F1 goed, dus ik verwacht dat ze goed werk gaan leveren."