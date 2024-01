Op de grid voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi stond Franz Tost centraal. De 67-jarige Oostenrijker zit daar normaliter niet op te wachten, maar bij zijn afscheid was er geen ontkomen aan. Yuki Tsunoda had speciaal uitgepakt met een fraai helmdesign en op de grid wilde iedereen iets van hem: van een foto tot een interview of gewoon de hand schudden voor een dankwoord. Tost zwaaide sinds 2006 de scepter bij het tweede team van Red Bull in de Formule 1, toen nog Toro Rosso genaamd. Helmut Marko en Dietrich Mateschitz vertrouwden hun landgenoot de taak vooral toe om jong talent verder te ontwikkelen en dat heeft Tost zonder twijfel gedaan.

Sebastian Vettel is het eerste succesvolle product uit de Red Bull-opleiding, waarna Tost ook Max Verstappen onder zijn hoede kreeg. Doordat de Limburger in 2015 debuteerde en in mei 2016 alweer promoveerde naar Red Bull Racing heeft de samenwerking niet bijzonder lang geduurd, maar desondanks laat Verstappen aan Motorsport.com weten dat Tost een belangrijke bijdrage aan zijn carrière heeft geleverd. "Franz was heel belangrijk in het begin. Ik begon natuurlijk bij Toro Rosso. Helmut heeft mij daar neergezet, maar uiteindelijk heb je toch de begeleiding nodig van iemand als Franz. De Formule 1 was in het begin een hele nieuwe wereld voor mij, veel groter dan wat ik voor die tijd ooit had. Uiteindelijk is zijn begeleiding daarbij heel fijn voor mij geweest."

Verstappen: "Tost is ook als teambaas een echte racer"

Verstappen vond het daarbij van meerwaarde dat Tost zelf ook coureur is geweest. Doordat het winnen van het Oostenrijkse Formule Ford-kampioenschap het grootste succes van Tost is geweest, kon hij op F1-vlak niet helemaal uit eigen ervaring putten, maar de achtergrond is volgens Verstappen altijd handig om als coureur te kunnen denken. "Het helpt natuurlijk wel als je de pure racers als teambazen hebt. Franz heeft zelf heel veel meegemaakt in de autosport en heeft Vettel voor mij aan natuurlijk ook op zien komen. Door al die dingen is het eerste jaar bij Toro Rosso allemaal goed verlopen, toentertijd natuurlijk ook nog met de hulp van mijn vader erbij. Dat soort dingen hebben absoluut meegeholpen om de stap naar Red Bull Racing te kunnen zetten."

Waar Verstappen Tost typeert als 'een pure racer' heeft hij dat zelf ook ondervonden tijdens de (technische) debriefs bij Toro Rosso. "Franz zat er zelf altijd bovenop. Dat vond ik eerlijk gezegd wel fijn, ook met de engineers. Hij was in ieder geval geen teambaas die achterover leunde en het allemaal maar liet gebeuren." Dat laatste is tijdens het afsluitende Formule 1-seizoen van Tost ook nog weer zichtbaar geweest. Zo schroomde hij het niet om in Saudi-Arabië publiekelijk enkele engineers af te vallen, doordat de auto naar zijn idee niet goed genoeg was. Tost heeft de technische afdeling nadien overhoop gehaald met enkele ontslagen en nieuwe aanwinsten, hetgeen heeft bijgedragen aan de andere richting die het team uit Faenza in de tweede seizoenshelft is ingeslagen. Vanaf 2024 hoopt AlphaTauri nog meer te profiteren van de synergie met Red Bull door die technische richting zoveel mogelijk te volgen.

