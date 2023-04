Na de Grand Prix van Saudi-Arabië liet Lewis Hamilton weten dat hij geen 'connectie' voelde met de W14, wat met name door de positie van de cockpit komt, evenals het gevoel, of eerder gebrek aan gevoel, aan de achterkant van de bolide. Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende de problemen waar Hamilton mee te kampen had en beloofde beterschap, al liet hij de Britse zevenvoudig wereldkampioen ook weten dat een oplossing voor dit probleem nog even op zich kan laten wachten.

Op de achtergrond werkt Mercedes hard aan de oplossing en de 'pauze' van vier weken, door het wegvallen van de Grand Prix van China, biedt de aangewezen gelegenheid om dat proces te versnellen. Dat is ook precies wat het team gaat doen, laat technisch directeur James Allison weten in een video van het team. "We werken zo hard we kunnen in de windtunnel om meer downforce te vinden. We zullen aan de tekentafel zo hard mogelijk werken om dingen die we in de windtunnel vinden om te zetten in performance op de baan."

"Aan de tekentafel zullen we ook werken aan mechanische onderdelen en andere ophangingcomponenten die zullen helpen bij de onderliggende balans van de auto om deze beter bestuurbaar te maken", voegt Allison toe. "Dat zorgt ervoor dat de coureurs meer vertrouwen zullen hebben om tot de limiet te gaan. We zullen ook werken aan een normale simulatieroutine om ons voor te bereiden op de komende raceweekends om er zo zeker van te zijn dat de auto meteen goed is als we arriveren."

Met name voor de Grand Prix van Azerbeidzjan zal dat volgens Allison van belang zijn, aangezien dat het eerste sprintweekend van het seizoen is. Daardoor volgt de kwalificatie al na de eerste vrije training op vrijdag, waarna er weinig aan de afstelling gesleuteld kan worden. "Sprintraces belonen teams die meteen een bijna perfecte afstelling hebben en klaar zijn voor de kwalificatie omdat de tijd beperkt is in zo'n weekend", legt Allison uit. "Dat zijn dingen waar we aan zullen werken en hopelijk pakt het goed uit en kunnen we een goed weekend hebben in Baku."

Herhaling niet vanzelfsprekend

Na de Grand Prix van Australië overheerste bij Mercedes de blijdschap, al was het een weekend van twee gezichten voor het team. Waar Lewis Hamilton tweede werd, viel George Russell na een veelbelovende start uit door motorproblemen. "Al met al een gevoel van stille tevredenheid dat we de auto vooruit hebben weten te werken, vanuit prestatieoogpunt, en er waarschijnlijk zoveel mogelijk uit hebben gehaald. Die blijdschap is natuurlijk wat gematigd door de teleurstelling dat we maar één auto over de finish zagen komen en het feit dat George niet kon laten zien waartoe de auto in staat was, nadat hij tot dat moment erg sterk gepresteerd had. We hadden geen echte doorbraken, maar we hebben een klein stapje vooruit gezet. We zijn een klein beetje ingelopen op de leiders van Red Bull. Ook beginnen we nu op gelijke hoogte te komen met de Ferrari's en Aston Martins, waar we misschien nu een neuslengte voorsprong op hebben."

Of het team de prestaties in Australië kan herhalen in Baku? "Dat is een heel lastige vraag om te beantwoorden. Het zijn heel andere circuits. Waar Melbourne meer van de vooras vergt, is dat in Baku meer de achteras, zeer andere omstandigheden dus. Ik denk dat we redenen hebben om te denken dat we, als we aan onze auto blijven werken, de stap van Melbourne naar de andere uitdaging van Baku kunnen maken en toch een goede show kunnen neerzetten, maar pas als we daar zijn en de auto's de baan op gaan, zullen we dat zeker weten."