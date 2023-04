Toto Wolff arriveerde in 2009 als aandeelhouder van Williams in de Formule 1 en stapte in 2013 over naar Mercedes, waar hij teambaas en mede-eigenaar werd. Sindsdien leidde hij de Zilverpijlen naar acht wereldtitels bij de constructeurs en zeven bij de coureurs. Ondanks die successen overwoog Wolff enkele jaren geleden te stoppen bij Mercedes. “In 2020 dacht ik na over de toekomst”, zegt de nu 51-jarige teambaas in een exclusief interview met Motorsport.com. “Het plan was om er op mijn 49ste mee te stoppen, want op je 50ste ben je volwassen. Dan ben je geen teammanager meer.”

“Maar wat toen is veranderd, is hoe het project vroeger was: aandelen kopen en weer verkopen, net als met investeringen in de financiële wereld. In 2020 kwam ik tot de volgende conclusie: ik ga dit houden. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik mijn zakelijke strategie veranderd: van een investeerder die koopt, ontwikkelt en verkoopt naar iemand die koopt, ontwikkelt en houdt. Dat was een grote verandering”, vertelt Wolff. “Het kostte me een jaar om in te zien dat ik niet terug wilde naar de financiële wereld, waar ik al 25 jaar actief was. Ik wilde voortaan een echte ondernemer zijn en dit voor altijd houden. Dat was het moment om verder te gaan.”

Het maximale uit zijn investering halen was in zijn eerste jaren bij Mercedes het doel van Wolff. “Dat was het enige dat belangrijk was, want kampioenschappen betekenen financieel succes. In eerste instantie tekende ik voor drie jaar. Omdat ik het heel leuk vond, tekende ik nog een driejarige deal. Dat vond ik opnieuw heel leuk. Het was dus voor 2013, 2014 en 2015, gevolgd door 2016, 2017 en 2018. Daarna tekende ik ook voor 2019-2021, maar in 2020 twijfelde ik of ik hiermee verder wilde. Voorheen was het dus altijd gelinkt aan een contractuele termijn, maar nu niet meer.”

“Het is nu mijn bedrijf, mijn team”, vervolgt Wolff. “Ik zou niet eens kunnen vertrekken. Ik kan alleen talent opleiden en mijn eigen taken veranderen, om enigszins te kunnen vertrekken. Het is geen project meer, het is mijn bedrijf. Ik ben één van de drie aandeelhouders en moet mezelf elke dag in de arm knijpen voor deze kans. Dat is belangrijk met alle ups en downs.”