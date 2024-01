Een van de grootste verrassingen uit de moderne Formule 1-geschiedenis was de zege van Sebastian Vettel op Monza in 2008. De Duitser reed voor het nietige Toro Rosso - de voorloper van het huidige AlphaTauri - en ging op een drijfnat circuit met de zege aan de haal. Volgens Tost diende die overwinning zich al op vrijdag aan. "Die zege begon eigenlijk al op vrijdag, want het was toen nat. Veel teams gingen niet naar buiten. Ik herinner me nog dat Gerhard [Berger] naast me zat en zei: 'Waarom gaan wij niet naar buiten?'", blikt de Oostenrijker terug in de podcast F1: Beyond the Grid.

Dat bleek een meesterzet te zijn, want ook de rest van het weekend op het circuit van Monza speelden natte omstandigheden een grote rol. "We wisten dat het kon regenen op zondag en ook tijdens de kwalificatie op zaterdag. Ik wist niet waarom zij binnen bleven, misschien wilden zij banden sparen", blikt Tost terug op de memorabele dag. "Monza is een hele bijzondere plek. Als het nat is, moet je - vanwege de low-downforce afstellingen - naar buiten. Je moet weten waar het water is." De plekken van de plassen bleken een belangrijk onderdeel te zijn van het vervolg van het weekend van Vettel: "Achterin bij de bossen ging het water niet zo snel weg. Het kwam daar altijd weer terug, dus dat was belangrijk." Die opgedane kennis werd de sleutel voor Toro Rosso om op zaterdag al vooraan te staan. "De anderen reden op intermediates naar buiten, ik zei toen 'op die band hebben ze geen kans'", vertelt Tost. "Op zondag ging alles goed, ook de pitstops. En Sebastian reed heel erg goed. Daardoor wonnen we."

Toch kijkt de afzwaaiende teambaas niet alleen maar positief naar de overwinning van Vettel. Doordat het zusterteam van Red Bull won met veel onderdelen van het moederteam dachten de concurrenten dat het tijd was om in te grijpen. "Andere teams zeiden: 'dit is niet de manier waarop we door willen. Zij moeten dit in de toekomst zelf gaan doen'. Toen kregen we een lijstje met dingen die we zelf moesten ontwerpen. We moesten de monocoque zelf ontwerpen, de neus, de voorvleugel, de diffuser, de vloer, de motorkap, de achtervleugel. De hele aerodynamica van de auto. We moesten toen vanaf 2009 een hele nieuwe infrastructuur bouwen. Dat was een hele grote uitdaging."