AlphaTauri-coureurs klaar voor derde triple header

Voor Pierre Gasly was het fijn om een pauze te hebben na de voorbije hectische weken. Toch kwam hij niet op een aangename manier thuis. “Er was ingebroken in mijn huis in Normandië toen ik weg was. Het is geen fijn idee om te beseffen dat er mensen in je huis zijn geweest en een hoop persoonlijke spullen hebben gestolen, van mijzelf en mijn familie.”

De Fransman kijkt inmiddels weer naar voren. “Nu komt de derde triple header van het jaar eraan. We waren dubbele races wel gewend, maar dit is echt andere koek met negen races in elf weken. Wij coureurs voelen het al wel, maar voor de monteurs en engineers is dit veel zwaarder. De circuits van Spa en Monza zijn gaaf. Op Spa pakte ik overwinningen in de Formule 4 en de Formule 2. Maar daar terugkeren zal ook zwaar zijn wegens de crash van Anthoine (Hubert, red) van vorig jaar.” Hubert kwam vorig jaar te overlijden na een ongekend zwaar ongeval bij het uitkomen van Raidillon.

Teamgenoot Daniil Kvyat kijkt vooral uit naar de races in Italië. “Ik heb heel veel zin in dit deel van de kalender. Ik houd van racen in Italië. Op Monza moeten we een goede balans vinden van weinig weerstand op de rechte stukken maar genoeg downforce voor de bochten. Het gaat allemaal om de vrijdag. Aan Mugello bewaar ik goede herinneringen. Daar won ik in de Formule Renault. Het is een interessante baan, een van de meest indrukwekkende. Er zijn veel hogesnelheidsbochten. Met de huidige Formule 1-auto met veel downforce wordt dat echt gaaf. Natuurlijk missen we de fans en de sfeer die ze brengen, maar dat komt wel weer terug. In de tussentijd zijn er minder verplichtingen buiten de baan en kan ik op mijn kamer lekker oefenen met mijn gitaar.”