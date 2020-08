Officieel: F1 sluit af met Turkije, twee keer Bahrein en Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen 2020 heeft door het coronavirus een behoorlijke metamorfose ondergaan. Niet alleen begon het kampioenschap vier maanden later dan gepland, ook werden er voor het eerst in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport meerdere races op dezelfde baan verreden en zijn er verschillende circuits aan de kalender toegevoegd die aanvankelijk niet op het programma stonden.

Zo kondigde de Formule 1 eerder al aan dat er dit jaar races zijn op Mugello, de Nürburgring, Portimao en Imola. Mugello en Portimao waren nog niet eerder decor van een Grand Prix, terwijl de Nürburgring en Imola respectievelijk in 2013 en 2006 voor het laatst gastheer waren van de Formule 1. Nu is ook bevestigd dat het kampioenschap dit najaar terugkeert naar Istanbul Park, waar in 2011 voor het laatst een Turkse Grand Prix gehouden werd. Het bezoek aan Turkije staat op de rol voor 15 november.

Nadat er eerder al twee races achter elkaar op de Red Bull Ring en Silverstone werden georganiseerd, gebeurt ditzelfde op het Bahrain International Circuit, op 29 november en 6 december. Er werd even gefluisterd dat de tweede race in Bahrein op een kortere configuratie van de baan zou worden gehouden, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om beide wedstrijden op precies dezelfde lay-out te laten plaatsvinden. De seizoensafsluiter in Abu Dhabi stond aanvankelijk gepland voor 29 november, maar zal nu plaatsvinden op 13 december, waarmee het kampioenschap twee weken later eindigt dan eigenlijk de bedoeling was.

De volledige Formule 1-kalender voor 2020 is nu als volgt: