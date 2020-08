Preview GP van België: Zet Verstappen Mercedes ook in Spa onder druk?

Dat er voor lege tribunes wordt gereden, daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Toch zal het aankomend weekend wat vreemd aanvoelen om geen fans langs de baan te zien. De Belgische Grand Prix was de laatste jaren immers één groot oranjefestijn. Dit jaar moet het publiek zich vooralsnog tevreden stellen met tv-beelden, maar het goede nieuws daarbij is natuurlijk dat er op het moment überhaupt wat te kijken is. Zo ook komend weekend weer. Zoals je inmiddels van ons gewend bent, wijzen we vijf zaken aan om de aankomende race op te letten.

1. Nog één keer ‘feest’ in de kwalificatie

Het was de bedoeling dat de party mode vanaf de Grand Prix van België in de ban zou worden gedaan, maar op verzoek van de teams gaat het verbod op het gebruik van verschillende motorinstellingen één race later, dus bij de Grand Prix van Italië, in. Komend weekend op Spa-Francorchamps zien we dus nog één keer het effect van motoren die richting het einde van de kwalificatie steeds verder worden opgeschroefd, waardoor met name de Mercedes-rijders ineens een klap harder rondgaan. Maar na Spa lijkt er aan het ‘feest’ op zaterdag dan toch echt een einde te komen. Vanaf Italië dienen de coureurs de kwalificatie en race met dezelfde motorsetting te rijden. Dit zullen vooral de coureurs met een Mercedes-motor merken, maar over de precieze impact van deze technische ingreep kan nog weinig worden gezegd.

2. Verstappen zorgt voor entertainment

Ondanks dat Mercedes dit jaar opnieuw een superieure auto heeft, staat Max Verstappen na zes races toch maar even mooi tweede in het kampioenschap. De Nederlander is dit seizoen de enige die de coureurs van de Duitse fabrieksformatie nog een beetje onder druk zet en is er steeds als de kippen bij om te profiteren wanneer één van de zwarte zilverpijlen in de problemen komt. Zo behaalde de Red Bull-coureur al één overwinning en drie tweede plaatsen, terwijl P3 onder normale omstandigheden toch het maximaal haalbare moet zijn. Red Bull-bazen Christian Horner en Helmut Marko hebben na afloop van de Spaanse Grand Prix verklaard dat Verstappen nog meedoet voor de wereldtitel, maar realistisch gezien moet het daarvoor eerst nog wel een paar keer goed misgaan bij Lewis Hamilton, die zoals het nu gaat hard op weg is naar zijn zevende wereldkampioenschap. De titel mag dan een lastig verhaal zijn, Verstappen is in de races in elk geval goed voor het nodige entertainment aan de voorkant van het veld, en dat is gezien de vorm van Hamilton en Mercedes in 2020 al heel wat.

3. Onvoorspelbaar weer

Wat het weer aangaat lijkt het vooralsnog een ouderwets weekendje Spa te worden. Dat wil zeggen: volstrekt onvoorspelbaar. Op vrijdag en zaterdag is er 50 procent kans op regen en op zondag liefst 80 procent, terwijl de temperatuur daalt van bijna 20 graden op vrijdag naar slechts 14 graden op zondag. Dat het weer in de Ardennen snel kan omslaan, hebben we in het verleden vaak genoeg gezien en maakt dat er bijzondere dingen kunnen gebeuren op de 7 kilometer lange piste.

4. Zachtere banden

Pirelli heeft besloten om voor dit jaar een stap zachter te gaan met de banden voor de Belgische Grand Prix. In plaats van de C1, C2 en C3 stelt de Italiaanse bandenfirma dit jaar de C2, C3 en C4 beschikbaar voor het weekend op Spa-Francorchamps. Dit omdat er vorig jaar nauwelijks gebruik werd gemaakt van de hardste compound en veel coureurs aan een setje softs en een setje mediums genoeg hadden voor de race, ondanks dat Spa een veeleisend circuit is voor de banden. Dat de bandenkeuze een stap zachter is, betekent nog niet meteen dat we een race krijgen zoals de 70th Anniversary Grand Prix, die Max Verstappen wist te winnen door uitmuntend met zijn banden om te gaan, maar het zou strategisch dit jaar allemaal wel iets interessanter kunnen zijn dan een seizoen geleden.

5. Een jaar later…

Een jaar geleden werd de autosportwereld op de zaterdag van het Belgische Grand Prix-weekend opgeschrikt door een onnoemelijk harde crash tijdens de Formule 2-race, die het Franse talent Anthoine Hubert het leven kostte. Het incident vond plaats bovenop de Raidillon, nadat Giuliano Alesi de controle over zijn auto was verloren. Hubert moest uitwijken voor Dorian Boccolacci, die in de remmen ging voor Alesi, en spinde aan de rechterkant van de baan. De coureur van Arden knalde hard in de bandenstapels, waarna hij uit de baanafzetting draaide en het al verzwakte chassis vol in de flank geraakt werd door de aanstormende Juan Manuel Correa, die daarbij zwaargewond raakte. Het overlijden van Hubert maakte veel indruk op de autosportgemeenschap en was andermaal een reminder hoe gevaarlijk racen kan zijn. De FIA kwam naar aanleiding van de crash met een reeks aanbevelingen voor de toekomst, maar helemaal veilig wordt racen natuurlijk nooit. Het lijdt geen twijfel dat de gedachten komend weekend nog even teruggaan naar wat er vorig jaar is gebeurd en dat zou ook alleen maar goed zijn. Laten we bij terugkeer in Spa met zijn allen nog even denken aan Anthoine.