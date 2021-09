Alfa Romeo zou Raikkonen graag als adviseur behouden

Kimi Raikkonen kondigde vorige week voor de Grand Prix van Nederland aan dat hij aan het einde van dit seizoen uit de Formule 1 vertrekt. Hij deed dat kort voordat positief testte op corona en het raceweekend in Zandvoort moest missen. De Fin gaf aan dat hij in de toekomst meer tijd wil vrijmaken voor zijn gezin, maar verder heeft hij nog niets losgelaten over zijn plannen voor na de Formule 1.

Alfa Romeo zou echter graag gebruik blijven maken van zijn ervaring en inzicht. Maar gesprekken daarover zijn nog niet gestart, zegt Frederic Vasseur, de teambaas van de stal uit Hinwil. “Ik heb denk ik al gezien dat hij aanbiedingen had voor andere series of iets dergelijks, dus ik denk dat het veel beter is om de boel even te laten kalmeren. Dan hebben we tijd om te overleggen over wat we in de toekomst zouden kunnen doen. Ik zou Kimi heel graag aan boord houden, maar ik denk dat hij de tijd moet nemen.”

“Het zou een vergissing [voor hem] zijn om vandaag een andere optie te nemen en te zeggen ‘oké, ik ga dit doen en ik ga dit doen.' Hij moet tot rust komen om te beseffen wat zo’n beslissing inhoudt en dan zal het tijd zijn om te beslissen over de toekomst.”

Raikkonen rijdt sinds 2019 bij Alfa Romeo. Zijn beste resultaat was een vierde stek in zijn eerste seizoen bij de Italiaans-Zwitserse stal. Hoewel hij de afgelopen twee jaar misschien niet de resultaten heeft behaald die beide partijen graag hadden gezien, heeft de Fin enorm veel veel toegevoegd aan het team. “Hij was in staat om enorm veel ervaring naar het team te brengen”, zei Vasseur. “Hij reed de laatste 20 jaar in een winnend team, altijd vechtend voor het kampioenschap. Dat was een enorme steun voor de ontwikkeling van het team. Ik heb het niet over resultaten van dag tot dag, maar de tussentijdse ontwikkeling van het project. Hij weet perfect waar de prestaties vandaan komen.”

"En parallel daaraan, qua imago voor het team, was hij een enorme duw in de rug. Ik had graag betere resultaten gehad en meer gedaan, maar dat is ook de bedoeling van racen, dat je altijd meer wilt doen en meer wilt halen. Maar het is zoals het is en de steun van Kimi was indrukwekkend."

Overigens is het nog niet duidelijk of Raikkonen komend weekend weer kan instappen bij Alfa Romeo. De coureur zal eerst een negatieve coronatest moeten overleggen om weer de paddock in te kunnen.