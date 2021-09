Na het oranjefeest op Circuit Zandvoort hebben de Formule 1-coureurs weinig tijd om bij te komen. Het hele circus reisde op zondagavond na de race op het duinencircuit door naar Italië, waar dit weekend op het legendarische circuit van Monza geracet wordt. Opnieuw een old school circuit, maar ditmaal met lange rechte stukken en hoge topsnelheden. In Italië wordt de eerste triple header van de tweede seizoenshelft afgesloten.

In het Grand Prix-weekend in Italië wordt voor de tweede maal geëxperimenteerd met een sprintrace-kwalificatie. De uitslag van deze korte race op zaterdagmiddag bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondagmiddag. De gebruikelijke kwalificatie vindt nu plaats op vrijdagavond en bepaalt de grid voor de sprintrace.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?

Datum: Vrijdag 10 september 2021

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op de Autodromo Nazionale Monza vindt plaats op vrijdagavond 10 september. De sessie start om 18.00 uur. Dit weekend experimenteert de Formule 1 voor de tweede maal met een sprintrace-kwalificatie, waardoor de gebruikelijke kwalificatiesessie naar voren gehaald is. Op vrijdagavond wordt de startvolgorde voor de sprintrace op zaterdagmiddag bepaald. De uitslag van deze sprintrace bepaalt dan weer de grid voor de Grand Prix op zondagmiddag.

De kwalificatie op vrijdagavond volgt het gebruikelijke format. Om 18.00 uur gaat het licht op groen voor Q1, een sessie van 18 minuten waarna de vijf langzaamste rijders afvallen. Om 18.25 uur start Q2 voor de overige rijders, waarna wederom de vijf langzaamsten afvallen. Dit segment duurt 15 minuten. De top tien gaat om 15.48 van start voor een 12 minuten durende sessie om de pole-position te bepalen.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Italië

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 10 september 14.30u-15.30u Q1 Vrijdag 10 september 18.00u-18.18u Q2 Vrijdag 10 september 18.25u-18.40u Q3 Vrijdag 10 september 18.48u-19.00u Tweede vrije training Zaterdag 11 september 12.00u-13.00u Sprintrace-kwalificatie Zaterdag 11 september 16.30u-17.00u Race Zondag 12 september 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 17.15 uur

De uitzending van de Formule 1-kwalificatie op Ziggo Sport begint op vrijdagavond om 17.15 uur. Vanuit de studio in Hilversum bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos de belangrijkste zaken uit de sport en de voornaamste gebeurtenissen tijdens de kwalificatie. Voor het liveverslag schakelen ze live over naar Monza voor commentaar van Olav Mol, die wordt bijgestaan door pitreporter Jack Plooij.

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te volgen via Ziggo. Klanten van de provider kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de vrije trainingen, kwalificatie, sprintrace en race in Monza kijken. Wie geen abonnee is bij Ziggo maar wel live naar de Formule 1 wil kijken, kan het betaalpakket Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder Ziggo Sport Totaal Select. Hierop is de Formule 1-actie te zien. Ook krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal, met onder meer DTM, IndyCar en Formule 2 vanaf Monza. Een maandabonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro.

De Grand Prix van Italië op zondagmiddag wordt ook live uitgezonden door RTL Deutschland. Deze zender zit bij veel providers in het basispakket.

Formule 1 kijken met F1TV Pro

In Nederland is de Formule 1 op televisie enkel te volgen via Ziggo. Wie een legaal alternatief zoekt, kan terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Je krijgt toegang tot extra hulpmiddelen zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders. Rondom de Formule 1-sessies worden voor- en nabeschouwingen en analyses uitgezonden. F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-nieuws tijdens de Grand Prix van Italië

Krijg je geen genoeg van de Formule 1 en wil je alle ins en outs horen tijdens het raceweekend op Monza? Schakel dan in op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag brengen Formule 1-verslaggever Ronald Vording en redacteur Koen Sniekers je op de hoogte van het laatste nieuws uit de paddock. De belangrijkste momenten van de dag komen voorbij, maar ook de meest opvallende momenten uit de mediasessies en de voornaamste berichten van achter de schermen. Mis niets van het Formule 1-nieuws en abonneer je geheel gratis op het kanaal van Motorsport.com Nederland.

Stand in de onderlinge F1-kwalificatieduels

Mercedes

Lewis Hamilton 10-3 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 12-1 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 5-8 Lando Norris

Aston Martin

Lance Stroll 5-8 Sebastian Vettel

Alpine

Esteban Ocon 7-6 Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc 10-3 Carlos Sainz

AlphaTauri

Pierre Gasly 13-0 Yuki Tsunoda

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 3-9* Antonio Giovinazzi * Raikkonen ging niet van start in de Dutch GP vanwege corona. Zijn plaats werd ingenomen door Robert Kubica.

Haas

Mick Schumacher 11-2 Nikita Mazepin

Williams

George Russell 13-0 Nicholas Latifi