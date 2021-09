Ricciardo: Format F1-sprintkwalificatie zorgt voor meer druk

Voor de zomerstop experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met de sprintkwalificatie. Dat deed de sport op Silverstone, waar met een gewijzigd tijdschema werd gewerkt om op zaterdagmiddag ruimte te maken voor de sprintrace. Die race gaat over ongeveer 100 kilometer en bepaalt de startopstelling voor de race op zondag. In dat gewijzigde tijdschema staat de reguliere kwalificatie gepland voor de vrijdagavond en dat heeft flinke gevolgen op de voorbereidingen. Voorafgaand aan die sessie staat er slechts één vrije training gepland waarin de afstelling van de bolides kan worden aangepast.

De tweede van drie proeven dit seizoen met de sprintkwalificatie vindt komend weekend plaats bij de Grand Prix van Italië. “Het is het tweede sprintweekend en dat wordt behoorlijk intens. We hebben één training om warm te draaien en daarna beginnen we met de kwalificatie”, vertelde Daniel Ricciardo in zijn vooruitblik op de race op Monza. De McLaren-coureur meent dat het dus van belang is om er vanaf de eerste seconde te staan. “Voor ons is het absoluut een situatie met meer druk. We moeten dus een vliegende start maken, snel op snelheid komen en punten gaan scoren. Ik kijk ernaar uit.”

McLaren blijft aanpak van eerste sprintrace trouw

Ook voor de F1-teams zelf is het nog even wennen aan het format. “Sprintraces zijn nog steeds vrij nieuw voor ons. We hebben het eerste sprint-evenement in Silverstone benaderd als een basis om het format te begrijpen en naar verschillende strategieën te kijken voor een andere operationele aanpak”, vertelde Piers Thynne, operationeel directeur van McLaren. De Britse renstal heeft besloten om op Monza dezelfde aanpak te hanteren als tijdens de eerste F1 Sprint Qualifying op Silverstone. “Het wordt interessant om te zien hoe dit andere format gaat uitpakken op een van de spannendste circuits op de kalender.”

Afgelopen weekend kende McLaren een tegenvallende Grand Prix van Nederland. Dankzij de tiende plaats van Lando Norris werd er weliswaar een puntje gescoord, maar Ferrari ging aan het team voorbij in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. De motivatie om terug te slaan is daarom groot bij Norris. “Hopelijk staan we weer waar we horen te staan, scoren we meer punten en kwalificeren we ons verder naar voren. We zullen hard werken om daarin te slagen. Monza is nog een geweldig circuit. We zijn echt verwend met deze triple-header, waarbij we op drie extreem vette circuits racen. Monza is een circuit waar ik in het verleden goede resultaten heb behaald, dus hopelijk kunnen we opnieuw een goed weekend beleven.”