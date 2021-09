Formule 1 tijdschema: Sprintrace tijdens de Grand Prix van Italië

Spa-Francorchamps, Circuit Zandvoort, Autodromo Nazionale Monza. Het is een mooi rijtje circuits waarop de Formule 1 in drie weken tijd actief is. Na de eerste Grand Prix op Nederlandse bodem in 36 jaar tijd reist het circus direct zuidwaarts. Aankomend weekend staat op de historische omloop van Monza de Grand Prix van Italië op het programma.

Het Autodromo Nazionale Monza is het toneel van de tweede sprintrace-kwalificatie uit de geschiedenis van de sport. Eerder experimenteerde de Formule 1 in Groot-Brittannië al met dit nieuwe format, waarbij een korte kwalificatierace bepaalt wie er op zondagmiddag op pole-positie mag plaatsnemen. De reacties waren na de vuurdoop op Silverstone wisselend. Met een tweede experiment hoopt men nieuwe informatie te vergaren en te bepalen of dit concept in de toekomst regelmatiger gebruikt kan worden. Op de lange rechte stukken waar slipstreamen heel goed mogelijk is, lijkt spektakel gegarandeerd.

Video: De kunst van het slipstreamen met Sergio Perez (2008)

Starttijden F1-sprintrace Monza

De Grand Prix van Italië op Monza vindt plaats op zondagmiddag om 15.00 uur. Dat is het enige dat overeenkomt met de gebruikelijke Formule 1-weekends. Op vrijdag vindt van 14.30 uur tot 15.30 uur de eerste vrije training plaats. Om 18.00 uur wordt er volgens het normale format met drie segmenten gekwalificeerd. Deze sessie bepaalt de startopstelling voor de kwalificatierace op zaterdag. Eerst vindt er van 12.00 uur tot 13.00 uur nog een vrije training plaats. Om 16.30 uur gaat de sprintrace over honderd kilometer of maximaal dertig minuten van start. De uitslag bepaalt - gridstraffen uitgezonderd - de startopstelling voor de Grand Prix op zondagmiddag.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 10 september 14.30u-15.30u Q1 Vrijdag 10 september 18.00u-18.18u Q2 Vrijdag 10 september 18.25u-18.40u Q3 Vrijdag 10 september 18.48u-19.00u Tweede vrije training Zaterdag 11 september 12.00u-13.00u Sprintrace-kwalificatie Zaterdag 11 september 16.30u-17.00u Race Zondag 12 september 15.00u