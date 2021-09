Raikkonen test positief op corona, mist Dutch GP

De Formule 1 hanteert net als vorig seizoen nog steeds een streng testbeleid. Iedereen in de bubbel wordt regelmatig getest en uit één van die tests is dus gebleken dat Kimi Raikkonen positief is. Ook een controletest bleek positief en dat betekent dat de Fin niet langer welkom is in de paddock en in zelfisolatie is gegaan.

Raikkonen zal voor de kwalificatie en race worden vervangen door Robert Kubica, de vaste reservecoureur van Alfa Romeo. De 36-jarige Pool reed zijn laatste Grand Prix in december 2019 in Abu Dhabi. Hij stond toen nog onder contract bij Williams, maar stapte in 2020 over naar Alfa waar hij test- en reserverijder is. Dit jaar reed hij al drie testsessies in de C41.

“De FIA, Formule 1 en Alfa Romeo Racing kunnen vandaag bevestigen dat Kimi Räikkonen tijdens onsite PCR-testen voor de 2021 FIA Formule 1 Dutch Grand Prix positief heeft getest op COVID-19”, aldus een verklaring van de Formule 1-organisatie. “In overeenstemming met de COVID-19 protocollen zal hij niet verder deelnemen aan dit evenement.”

Alfa Romeo laat weten dat Raikkonen weinig last heeft van complicaties: “Hij vertoont geen symptomen en verkeert in goede stemming.” De stal voegt er aan toe dat het geen problemen verwacht voor de rest van het team. “Hij is onmiddellijk in isolatie gegaan in zijn hotel. Het team heeft een onderzoek uitgevoerd naar eventuele nauwe contacten en er worden geen verdere gevolgen verwacht voor het team voor de rest van dit evenement."

Raikkonen is de zevende coureur die geconfronteerd wordt met het coronavirus. Eerder testten Lewis Hamilton, Sergio Perez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Charles Leclerc en Lando Norris al positief.