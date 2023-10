Waar de constructeurskampioen al lang en breed bekend is - namelijk Red Bull Racing -, wordt daarachter nog een aantal gevechten voor kostbare plekjes uitgevochten. Zo ook voor P7, want Alfa Romeo, Williams, Haas F1 Team en in zekere zin AlphaTauri maken daar aanspraak op. Alfa Romeo-teambaas Alessandro Alunni Bravi is ervan overtuigd dat zijn team met die felbegeerde positie aan de haal kan gaan. "We kunnen het hele seizoen voor de zevende plek vechten", vertelt de Italiaan. "Dat baseer ik op onze keuze om het hele jaar onze auto te ontwikkelen. We moeten natuurlijk wel elke race perfect uitvoeren zoals in Qatar, zowel vanuit het team als uit de coureur." Over de successen in Qatar - zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu kwam in de punten - is de 48-jarige teambaas nog altijd erg tevreden: "Het was goed voor het team en de coureurs na een zware periode. Het kampioenschap is nog lang, met vijf races en twee sprints. Er is nog heel ruimte voor verbetering. We moeten naar voren kijken en kijken waar we nog performance kunnen vinden."

Tijdens de komende race in Austin zullen de ogen op de compleet andere Haas-bolide gericht zijn. Alfa Romeo is daarentegen niet van de grote veranderingen, maar zoekt juist het pad van geleidelijkheid. "Er is geen beste manier waarop je de auto kan ontwikkelen", noemt de topman bij de formatie uit Hinwill. "Dat baseer je namelijk op wat je in de windtunnel vindt. Ik denk dat dat elk team ontwikkelingen heeft, maar dan moet je begrijpen of daar iets mee gevonden is waarmee je extra performance genereert. We hebben vanaf het begin van het jaar gepusht om de auto het hele seizoen te ontwikkelen. Soms heb je een grote update, zoals in Singapore met de vloer." Die verbeteringen waren onderdeel van een pakket, die pas in Qatar volledig op de auto zat: "Daar hadden we de flap op het onderste gedeelte van de voorvleugel. Dat was nodig om de beste performance in de lagesnelheids- en mediumsnelheidsbochten te genereren, zonder dat het de topsnelheid vermindert. Dat is namelijk nog ons zwakste punt."

Voor de komende paar races heeft Alunni Bravi voor de Alfa Romeo-fans goed nieuws. "Onze auto doet het goed op circuits waar we hoge downforce nodig hebben. Daarom denken we dat Austin goed bij ons gaat passen", vertelt de Italiaanse Alfa-topman. "Mexico wordt wat lastiger, ik denk dat daar Williams en AlphaTauri sterker zullen zijn. In Sao Paulo en Abu Dhabi zien we altijd interessante races die onvoorspelbaar zijn." De eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas staat ook nog op de kalender, maar wat daar gaat gebeuren weet Alunni Bravi niet: "Dat is nieuw voor iedereen, we weten niet wat ons daar te wachten staan, maar in Miami was ons pakket competitief."