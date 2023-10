Mercedes zit niet stil: "Nemen andere vloer mee naar Austin"

Ondanks dat de Mercedes W14 het Duitse merk niet bracht waar het op hoopte, blijft in Brackley wel doorgewerkt worden aan de huidige Formule 1-auto. De bolide wordt geregeld van updates voorzien, maar in Austin komt Mercedes met de laatste grote. Dit moet niet alleen de W14 sneller maken, het is tevens al met het oog op 2024, wanneer de W15 debuteert. Met die wagen hopen ze definitief weer terug te keren naar de voorhoede om Red Bull Racing uit te dagen. Toch moeten er eerst nog vijf F1-races worden verreden. Austin trapt komend weekend de laatste triple-header van 2023 af.

"Het is altijd geweldig om op het Circuit of the Americas te racen. De sfeer is fantastisch en de stad verwelkomt F1 met open armen. COTA is een van de meeste uitdagende moderne banen en een ware sensatie voor de coureurs", vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff, die meteen daarna bevestigt dat de W14 van nieuwe onderdelen wordt voorzien. "We nemen een aangepaste vloer mee, wat meteen ook de laatste grote update van het jaar gaat zijn. Het brengt ons hopelijk lichte vooruitgang, maar nog belangrijker: het is een mijlpaal in ons ontwikkelingspad voor de W15."

Hoewel de winnaar van het constructeurskampioenschap inmiddels al bekend is, kan er achter Red Bull nog een hoop gebeuren. Mercedes strijdt momenteel nog tegen Ferrari om de tweede plek. Een gevecht dat volgens Wolff steeds intenser lijkt te worden, helemaal omdat in Qatar Lewis Hamilton en George Russell tegen elkaar botsten, waarbij eerstgenoemde uitviel. Hierdoor liet het Britse team een hoop dure punten liggen. Inlopen deed Ferrari er echter niet, maar met een verschil van slechts 28 punten staat er nog veel op het spel. "De strijd om de tweede plek in het kampioenschap is in de laatste paar races nog feller geworden", gaat de chef verder. "We moeten ons hoofd erbij houden, blijven pushen en als doel hebben om nog zoveel mogelijk punten te scoren om onze voorsprong te vergroten."

In Qatar was Wolff vanwege het herstel van een operatie in ieder geval niet op het circuit, maar de onhandige actie van Hamilton zag hij wel live vanuit zijn huis. "Als team wil je dit nooit zien gebeuren", vervolgt hij. "Het was vervelend om daar een hoop punten te laten liggen, helemaal omdat de pace van de auto sterk was. Het was wel heel goed om te zien hoe het team en beide coureurs reageerden. Lewis en George zetten het team op de eerste plaats en brengen dat niet in gevaar. Ik weet zeker dat we groeien door dat moment. Voor nu ligt de focus op Austin, waar we er het maximale uit willen halen."