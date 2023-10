In de vooruitblik spreekt Haas F1 zelf van een 'zwaar vernieuwde VF-23' voor Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. De coureurs kunnen op het Circuit of the Americas rekenen op een 'bijna volledig herziene' carrosserie, waaronder een aangepaste vloer, motorkap, inlaten van de sidepods, de sidepods zelf en het zijpaneel. Het Amerikaanse team hoopt hiermee de aerodynamische karakteristieken van de VF-23 te verbeteren. Bovendien moet dit het team voorzien van nuttige informatie voor het seizoen 2024. Teambaas Guenther Steiner heeft al aangegeven dat deze update is gebaseerd op ontwikkelingen voor de 2024-bolide en dat een deel van de onderdelen rechtstreeks overgezet wordt op die nieuwe bolide.

Naast de update neemt Haas ook een speciale kleurstelling voor de VF-23 mee. Vanaf de voorvleugel loopt er via de sidepods een typisch Amerikaanse 'Stars and Stripes'-ontwerp naar de achtervleugel. Het team had eerder ook al speciale racepakken voor Hülkenberg en Magnussen onthuld in hetzelfde thema. Bovendien zal op de auto ook de slogan 'We The People' - de openingszin van de grondwet van de Verenigde Staten - te vinden zijn.

"Er wordt nu natuurlijk veel gesproken over Amerikaanse teams, maar wij zijn nog steeds het enige Amerikaanse team op de Formule 1-grid", zegt Steiner. "Velen hebben jarenlang gezegd dat we dat feit niet hebben uitgebuit, maar ik heb altijd gezegd dat dat komt doordat wij eerst geloofwaardigheid binnen de paddock willen verdienen. We hebben in onze korte tijd veel meegemaakt, maar onderweg hebben we een zeer trouwe en groeiende fanbase opgebouwd en die willen we erkennen. Ja, het is mooie marketing," erkent de Zuid-Tiroler, "maar iedereen die met mijn team werkt weet hoe gepassioneerd ze zijn en hoe grappig en oprecht onze fans zijn. Deze race is aan hen opgedragen omdat wij, de mensen, Haas maken tot wat het is."

Steiner legt uit dat het bij de update voor de VF-23 met name draait om de aerodynamica. "We hebben het concept van de auto gewijzigd omdat we met het concept waarmee we begonnen op het gebied van performance geen winst meer konden boeken", zegt Steiner. "Het creëren van meer downforce en minder luchtweerstand was er gewoon niet meer bij, dus moesten we het concept veranderen in wat algemeen bekend staat als het 'Red Bull-concept' of het 'downwash-concept'. Het is een substantiële update en we kunnen dit binnen het budgetplafond doen omdat we aan het begin van het seizoen geen updates hadden meegenomen. Zoals uitgelegd komt dat doordat we geen performance meer konden vinden in de onderdelen die op de auto zaten."