Doordat Lawrence Stroll drie jaar geleden 128 miljoen dollar investeerde, werd de Canadees de teameigenaar van Aston Martin Racing. Dit seizoen heeft zijn team een stap richting de top gezet, maar overwinningen en kampioenschappen zitten er nog niet in. Die rol is voor Red Bull Racing weggelegd. "Ik ben daar heel erg jaloers op", noemt de 64-jarige miljardair in gesprek met Sky Sports. "Zij hebben vanzelfsprekend hun werk goed gedaan en ze genieten van wat ze aan het doen zijn, dus daarvoor neem ik mijn hoed af." In de wandelgangen werd er hier en daar gesproken over het inperken van Red Bull, maar dat is voor Stroll senior geen optie: "Het veld is gelijker geworden door het budgetplafond, dat was de afgelopen jaren niet zo. Ik denk dat wij allemaal ons werk beter moeten doen, dan kunnen we ze inhalen."

Voor het inhalen van Red Bull heeft Aston Martin een nieuw wapen in de strijd: de nieuwe fabriek. "De auto van vorig jaar was gebouwd in een fabriek van 33 jaar oud, de auto voor volgend jaar komt van onze nieuwe campus. Het is daar is heel anders dan dat we gewend zijn", noemt Stroll sr. "Het brengt een state-of-the-art-fabriek naar een state-of-the-art-bedrijf."

De stap die Aston Martin gezet heeft ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te danken aan Fernando Alonso. De Spanjaard boekte alle zeven podiumplaatsen namens de formatie uit Silverstone en kan nog altijd tweede in het kampioenschap worden. De Canadese teameigenaar is erg te spreken over de manier waarop Alonso het team leidt. "Hij heeft de energie van een 22-jarige", aldus Stroll. "Hij voelt zich onderdeel van het team, is duidelijk erg getalenteerd en een fantastische ambassadeur voor het merk, zowel op als naast de baan. Het is een fantastische Formule 1-coureur." De algemene verwachting is dat de Spaanse coureur niet al te lang meer in F1 actief blijft, want over drie jaar tikt hij de 45 al aan. Toch sluit Stroll senior niet uit dat Alonso tegen die tijd nog bij Aston Martin rijdt: "Alles is mogelijk. Voor nu heeft hij nog een contract voor volgend jaar, we kijken daar enorm naar uit."

Waar Alonso de pannen van het dak rijdt, valt Lance Stroll tegen. Zijn vader is de teameigenaar en heeft verzachtende woorden voor zijn zoon. "Hij begon het jaar met een achterstand door de gebroken polsen", vertelt de 64-jarige Canadees. "Dat was heel erg uitdagend, maar hij heeft het goed gedaan. Daarna kreeg hij heel wat pech." De coureur viel dit seizoen al negen keer uit, maar vader Stroll dicht niet al deze gevallen aan zijn capaciteiten toe: "Hij had motorproblemen en had ook nog de kapotte achtervleugel. De helft had niets met zijn eigen mogelijkheden te maken. Hij heeft jammer genoeg erg veel pech gehad."