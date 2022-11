Alfa Romeo eindigde in Abu Dhabi op een gelijk aantal punten met Aston Martin, maar op basis van de beste individuele racefinish was de zesde plek voor het team van Fred Vasseur. Aston moest daarentegen genoegen nemen met de zevende plek. Voor de Alfa Romeo was het de beste finish sinds 2012, toen het team ook zesde werd. Officieel is het verschil in prijzengeld tussen de zesde en zevende plaats niet bekend, maar geschat wordt dat het gaat om een extra van 10 tot 12 miljoen dollar. Een slok op een borrel voor Alfa Romeo, dat tot op heden behoorlijk onder het budgetplafond werkte.

“Voor ons is het de beste manier om een goede winter te hebben, iedereen gaat met een positief gemoed de winter in”, zegt teambaas Fred Vasseur in gesprek met Motorsport.com. “Dat is heel belangrijk. Voor ons is het altijd belangrijk om een soort gevecht te hebben met Aston Martin, dat is een mooi doel voor ons. En het zal aan de financiële kant ook helpen. We zitten onder het budgetplafond, maar elke vorm van extra inkomen maakt een flink verschil. Dat zullen we volgend jaar zien, maar het zal zeker helpen. Ik weet dat sommige teams zeggen dat je niets kunt doen met 2 miljoen dollar, maar met 10 miljoen dollar kunnen wij heel veel doen.”

De strategie van Alfa Romeo in Abu Dhabi was veelbesproken in de paddock. Guanyu Zhou en Valtteri Bottas deden hun best om de Aston Martins op te houden om te voorkomen dat ze verder naar voren zouden komen in de top-tien. Lance Stroll eindigde op de achtste plek, de afscheidnemende Sebastian Vettel bleef steken op de tiende plek. “Met een betere kwalificatie hadden we kunnen vechten om zelf punten te scoren”, zegt Vasseur. “Maar met deze kwalificatie hadden we geen andere optie dan de situatie te controleren met een strategie, dat hebben we goed uitgevoerd. Beide coureurs hebben voor het team gespeeld. Ze hebben de situatie met Vettel en Stroll goed onder controle gehouden. We kunnen hen bedanken, zeker omdat Vettel aan het eind moest vechten met Ricciardo.”

Toch werd het aan het eind van de wedstrijd nog spannend toen Lewis Hamilton moest opgeven. “Het was meer dan spannend”, reageert Vasseur. “Ik was redelijk zeker van m’n zaak tot Lewis uitviel. Ze gingen beide een positie vooruit waardoor het lastiger werd. In de laatste ronden was ik de grootste fan van Daniel Ricciardo. Als Vettel er voorbij was gekomen, was het een heel ander verhaal geweest. Maar het is een mooie prestatie en een belangrijke aanmoediging voor volgend jaar.”