F1-update: Debuut De Vries bij AlphaTauri geslaagd, Verstappen leert over 2023-banden

Twee dagen na het slotstuk van het 2022-seizoen ging de blik in Abu Dhabi alweer op volgend jaar. Met de auto's van het afgelopen seizoen zijn de definitieve Pirelli-banden voor het seizoen 2023 getest. Die banden kennen twee veranderingen. Om te beginnen komt er een extra compound bij, zes compounds dus in plaats van vijf. Kijkers merken daar overigens niks van, doordat er ieder weekend alsnog drie worden geselecteerd. Belangrijker is dat de structuur van alle banden verandert voor 2023, waarbij vooral de voorkant van de auto scherper moet worden en de neiging tot onderstuur van deze grondeffect-auto's moet worden weggenomen. Past dat laatste bij de rijstijl van Max Verstappen, die graag een sterke voorkant en een iets lossere achterkant heeft?

Het komt aan bod in de nieuwe F1-update, net als het belang dat Verstappen zelf aan de bandentest hecht. Hij liet weten dat het puur om de basis ging doordat teams volgend jaar op verschillende circuits en in verschillende omstandigheden nog veel meer zullen leren. Dat gezegd hebbende, is de data van dinsdag wel belangrijk. De banden zijn immers het enige contactpunt met het asfalt. Als teams die niet begrijpen, wordt het erg lastig om de ideeën voor 2023 succesvol in de praktijk te brengen. De verzamelde informatie is dus zeer van meerwaarde voor het winterse werk in de fabriek.

Daarnaast heeft de testdag een mooie blik op de 2023-grid gegeven. Zo stapte Oscar Piastri in bij McLaren, Pierre Gasly bij Alpine en Nico Hülkenberg bij Haas. Fernando Alonso was in het groen te bewonderen (overigens zonder sponsoring op de auto) en was na afloop opvallend optimistisch in zijn perspraatje. Vanuit Nederlands oogpunt waren alle ogen natuurlijk op Nyck de Vries gericht en zijn vuurdoop bij AlphaTauri. Met een achtste tijd (die weinig zegt) en maar liefst 151 ronden kan de Fries terugkijken op een zeer geslaagd debuut. Hij was zelfs de meest productieve coureur van allemaal en heeft bij het team een goede eerste indruk achtergelaten, hetgeen altijd mooi meegenomen is. Welke voorwaarden er precies aan de test van De Vries zaten hoor je net als de eerste reactie van Hülkenberg op zijn rentree in een F1-cockpit in de video bovenaan deze pagina.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!