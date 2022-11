McLaren begon dramatisch aan het eerste seizoen van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Al tijdens de wintertests in Bahrein werd duidelijk dat het Britse team te maken had met serieuze remproblemen, wat er in de openingsrace voor zorgde dat Lando Norris en Daniel Ricciardo kansloos achterin rondreed. Het kostte het team uit Woking veel tijd en moeite om het probleem op te lossen, maar gedurende het seizoen vocht McLaren zich terug het middenveld in. Het Britse automerk had voorafgaand aan het seizoen echter gehoopt om dit seizoen het gat met Red Bull, Mercedes en Ferrari te verkleinen.

Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl hebben de vroege remproblemen een ander probleem binnen de organisatie blootgesteld. Doordat namelijk veel middelen aan het begin van het seizoen ingezet moesten worden om dit probleem te verhelpen, werd het duidelijk dat het ontwerpteam van McLaren onvoldoende capaciteit had. “Door de problemen die we hadden waren we niet in staat om zowel het probleem op te lossen, als de auto door te ontwikkelen. Daarom hebben we veel tijd en moeite gestoken in het efficiënter maken van bepaalde afdelingen, waarbij we het budgetplafond in ogenschouw hebben genomen. Dit is de reden dat we een campagne zijn gestart om meer engineers binnen te halen, zodat we volgend jaar stappen kunnen gaan zetten”, vertelt Seidl. Naast deze verbeteringen is het team ook bezig met de ontwikkeling van een nieuwe windtunnel, die naar verwachting halverwege 2023 klaar zal zijn.

Impact van de remproblemen

Seidl denkt dat de remproblemen een grote impact hebben gehad op de ontwikkeling van de auto tot nu toe, en denkt dat dit zelfs invloed zal hebben op de auto van volgend jaar. “Dit heeft meerdere redenen”, vertelt de Duitser. “De eerste reden is dat we maar heel weinig kunnen testen in Formule 1. Daarvan werd de helft dan nog eens door onze neus geboord door de remproblemen. Daarnaast moesten we te veel mensen inzetten om dit probleem op te lossen, mensen die we eigenlijk in wilden zetten op de ontwikkeling van de auto in plaats van het fixen van de remmen. Dit gaat denk ik zelfs invloed hebben op de auto van volgend jaar, omdat we pas later de focus konden verschuiven naar 2023."