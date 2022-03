Norris: Remproblemen McLaren niet eenvoudig te verhelpen

De tweede wintertest begon voor McLaren met een verandering in het rijschema. Daniel Ricciardo, die de ochtendsessie voor zijn rekening zou nemen, voelde zich niet lekker, waardoor Lando Norris in plaats van alleen de middag de gehele dag in de MCL36 mocht doorbrengen. Door remproblemen bleef het aantal ronden dat de Brit kon afleggen echter beperkt.

“Het was alles bij elkaar genomen niet de dag die we voor ogen hadden”, zei Norris naderhand. “Dat begon al met het feit dat ik de hele dag moest doen. Daniel voelde zich niet zo goed en daarom besloot ik in de wagen te springen, want dat leek mij de makkelijkste oplossing. We hadden echter behoorlijk wat problemen met de auto en het duurde lang voordat we erachter waren wat er aan de hand was. We hebben hierdoor flink minder kunnen rijden dan we van plan waren.”

“Dit is frustrerend, want omdat het hier zo anders is dan in Barcelona wilden we juist zoveel mogelijk te weten komen over hoe de auto zich hier gedraagt, en hoe de wagen het doet op een baan die veel hobbeliger is”, vervolgde Norris. “We zijn wel iets te weten gekomen hoor, maar we hebben geen enkele long run kunnen doen. Ik heb er het beste van proberen te maken, maar de problemen hebben ons wel gehinderd. We zullen ze moeten zien te fixen.”

Compromis sluiten

Bij Norris was herhaaldelijk een blokkerend wiel te zien. Ook ging hij verschillende keren wijd. “We hadden vandaag gewoon problemen met de remmen, zo simpel is het”, zei Norris. “Wat er precies mis was, weet ik niet, maar het had te maken met de temperaturen en dergelijke. Hierdoor konden we geen long runs rijden. We zetten het op het lijstje met dingen die in de komende dagen gefixt moeten worden. Eenvoudig wordt dat niet, maar we zullen zien wat we kunnen doen.”

De hamvraag is of McLaren ook de komende dagen minder kan rijden door de remproblemen. Norris: “We hopen van niet. We hopen het vanavond op te kunnen lossen. Het was echter niet iets dat we vandaag konden verhelpen, het is niet een probleem dat je zo even oplost. We zullen wat compromissen moeten sluiten om wat meer te kunnen rijden, dat zeker. Daar zijn de jongens nu mee bezig. Het is behoorlijk veel werk, dus we gaan het zien.”