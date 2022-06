Zhou Guanyu incasseerde op het Baku City Circuit alweer zijn derde uitvalbeurt in dit F1-seizoen. De Chinese coureur was op weg naar punten, maar een probleem met de Ferrari-power unit voorkwam dit. De voorlopig enige punten scoorde de debutant in de openingsrace in Bahrein. De teleurstelling via de boordradio afgelopen zondag was enorm, maar Zhou is blij dat Canada een week later al op de planning staat. Het vizier van de Chinese Alfa Romeo-coureur staat dus alweer op komende zondag.

"Het voordeel aan een back-to-back is dat je meteen weer de baan op mag na een teleurstellende race. Dit is dan ook mijn aanpak. Ik focus me op de positieve zaken van Baku: mijn prestaties in Q1 en het feit dat ik in de punten reed tot aan mijn uitvallen. Hier ga ik op verder bouwen", zegt de Chinees strijdlustig. "Het team heeft snoeihard gewerkt om het probleem te achterhalen. We reizen naar het circuit in Canada om het resultaat, dat ons zondag is afgenomen, nu wel op te eisen. Ik heb nog nooit geracet op het Circuit Gilles Villeneuve. Het is wel een van de mooiste locaties om te rijden, maar tot dusver heb ik het alleen op tv kunnen aanschouwen. Het is een baan waar races klassiekers kunnen worden en ik kan niet wachten om vrijdag in de auto te springen."

Teamgenoot Valtteri Bottas kent voorlopig een ijzersterk jaar, maar in Baku was de Fin onzichtbaar. Er bleek een probleem met zijn C42 te zijn. Deze zat volgens het team in een van de nieuwe onderdelen die Bottas zaterdagochtend op zijn auto kreeg. In Zwitserland is uitvoerig onderzocht wat het malheur was. Bottas kijkt uit naar de terugkeer van Canada. "Het is zo lang geleden. Deze stad omarmt de Formule 1. Het is fantastisch om naartoe te gaan", aldus de Fin. "Afgelopen zondag was een lastige race. We hebben een aantal dagen naar de data gekeken om te begrijpen wat er precies misging. We hebben stappen genomen waardoor we komend weekend weer met een schone lei beginnen. Hopelijk keren we terug naar het niveau dat we daarvoor hadden. De baan in Montreal kennen we goed, al wordt het er wel de eerste keer dat we met de nieuwe wagens gaan rijden. Het is dus zaak om er meteen bovenop te zitten in."

Frederic Vasseur, de man die de scepter zwaait bij Alfa Romeo, was tevreden met het optreden van Zhou in Baku. "Hij liet daar een uitstekend tempo zien. Hij had punten kunnen scoren als hij de race had gefinisht. Komend weekend mikken we op vlekkeloze dagen."