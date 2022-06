Perez met vertrouwen naar Canada: "RB18 sterk op stratencircuits"

Na de eerste acht races van het Formule 1-seizoen 2022 gaat Red Bull Racing fier aan kop in beide kampioenschappen. In het constructeurskampioenschap heeft de renstal 80 punten voorsprong op Ferrari, terwijl Max Verstappen bij de rijders 21 punten meer heeft verzameld dan teamgenoot Sergio Perez. Opvallend zijn de sterke prestaties van het team op stratencircuits. Vier van de eerste acht races werden op dat type circuit verreden - Saudi-Arabië, Australië, Monaco en Azerbeidzjan - en drie van die vier races werden gewonnen door Verstappen (Jeddah, Baku) en Perez (Monaco). Alleen in Australië ging Charles Leclerc met de zege aan de haal.

Na vijf opeenvolgende zeges krijgt Red Bull dit weekend de kans om daar een zesde aan toe te voegen. Wat het team daarbij extra vertrouwen geeft, is dat de komende race ook op een stratencircuit wordt verreden. Het Circuit Gilles Villeneuve is na twee jaar afwezigheid door het coronavirus terug op de F1-kalender als gastheer van de Canadese Grand Prix. De omloop op het Île Notre-Dame heeft bovendien enkele overeenkomsten met het Baku City Circuit, waar Verstappen de race won en Perez aansloot op de tweede positie. Het geeft de Mexicaan vertrouwen dat Red Bull ook in Canada weer sterk voor de dag kan komen.

"We gaan op een voor het team geweldig moment naar Canada. Maximaal scoren in Baku was voor ons allemaal een briljant resultaat en het houdt ons in het gevecht om beide wereldtitels. Voor mij was het deels een frustrerende dag, maar het is niet slecht als je op een teleurstellende dag tweede wordt en de snelste ronde rijdt!", blikt Perez nog kort terug op de GP van Azerbeidzjan. "Deze auto presteert uitstekend op stratencircuits, dus we zijn vol vertrouwen dat we dit weekend opnieuw sterk kunnen presteren en het momentum aan de top vast kunnen houden. Ik ga met mijn engineers wat tijd besteden aan het beter begrijpen van de race in Baku, zodat ik het maximale uit dit weekend kan halen. Het is fijn om terug te zijn in Canada. Het is een circuit waar ik graag op rijd en het wordt leuk om daar te komen met een auto die zo competitief is."