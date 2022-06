Russell: Mercedes kan niet langer vertrouwen op pech van anderen

George Russell en teamgenoot Lewis Hamilton worden dit seizoen geteisterd door problemen met de Mercedes W13. De kampioenenformatie kwam begin dit jaar met een revolutionair concept, maar heeft er in werkelijkheid meer last dan profijt van gehad. Mercedes is daardoor significant langzamer dan Red Bull en Ferrari. Desondanks is Russell tot nu toe elke race in de top vijf geëindigd. In Azerbeidzjan scoorde hij zijn derde podium van het seizoen, al was dat vooral te danken aan de problemen bij Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.

“Dit is een kampioenschap waar je elke race de kans hebt om te scoren. Het maakt niet uit hoe snel de auto is, als je niet scoort dan kom je ook niet verder naar voren”, zegt Russell. “Het is geweldig dat iedereen in de fabriek gewerkt heeft aan de betrouwbaarheid van de wagen, maar wij kunnen niet blijven vertrouwen op de pech van anderen. We moeten zelf sneller worden en daar is iedereen heel hard mee bezig.”

Russell en Hamilton kwamen na een Mercedes-update iets sterker voor de dag tijdens de Spaanse Grand Prix. In de straten van Monaco en Baku werd het probleem met porpoising echter weer blootgelegd. Toto Wolff maakte zich zelfs zorgen om de veiligheid van de coureurs. Russell vond de wagen in principe goed gebalanceerd in Baku, maar stelt dat bottoming een beperkte factor is. Daarbij komt de onderkant van de auto steeds op de grond.

“Dat blijft een uitdaging”, zegt Russell. “Het maakt niet uit in welk schuitje je zit. Of de wagen stuitert en de onderkant raakt de grond, of je hebt geen last van porpoising, dan kun je de auto millimeters boven de grond laten gaan en dan krijg je last van bottoming. Ik voel het in mijn rug, maar we moeten blijven werken om tot betere prestaties te komen en te begrijpen waar we aan kunnen werken om meer snelheid te vinden. Ik denk niet dat we in Canada belangrijke updates krijgen, maar misschien krijgen we in Silverstone een beter idee.”