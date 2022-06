De geruchten dat Pierre Gasly eind 2023 de overstap maakt naar Mercedes en daar Lewis Hamilton vervangt zijn ongefundeerd. Het Britse medium The Mirror zwengelde de geruchtenmolen eerder deze maand aan, maar er zijn geen concrete aanwijzingen van gesprekken tussen de Fransman en Mercedes. Helemaal omdat Hamilton zijn loopbaan wil voortzetten bij het Duitse merk. Volgens Toto Wolff staat het niet eens ter discussie dat de zevenvoudig wereldkampioen er eventueel mee stopt. "Wij zijn dolblij met onze beide coureurs. Ik denk dat we met deze twee rijders juist sterk staan", zo laat de Oostenrijker eerder weten aan Motorsport-Total op de vraag of hij naast Mick Schumacher ook andere coureurs als Pierre Gasly, Sebastian Vettel of Daniel Ricciardo, die de komende jaren vrij beschikbaar zouden kunnen zijn, nauwlettend in de gaten houdt - met het oog op een eventuele verbintenis als Hamilton na 2023 geen nieuw contract tekent.

Momenteel houdt Wolff zich niet bezig met de rijdersmarkt. "Het zou me alleen maar afleiden. Ik heb Vettels prestaties in Baku gezien en ik zie wat Ricciardo doet tegen Norris. En Gasly is natuurlijk goed bezig. Maar de deur bij ons staat niet open", vervolgt Wolff. Een eventuele contractverlenging met Hamilton is overigens nog niet aan de orde. "Praten we in juni 2022 al serieus over contracten voor 2024?", vraagt hij zich hardop af. "We zijn blij met Lewis, maar het is te vroeg om over 2024 te praten. Ik wil wel benadrukken: ik kan me geen betere bezetting bedenken dan die ik nu heb."

Omdat de deur bij Mercedes dicht is heeft Gasly geen opties bij één van de F1-teams die momenteel voor AlphaTauri in het constructeurskampioenschap staan. Bij Red Bull ligt Max Verstappen vast tot en met 2028 en Sergio Perez tot eind 2024. Bij Ferrari is de deur ook dicht tot in ieder geval eind 2024. Hamilton staat nog tot eind volgend seizoen onder contract, al is de einddatum van George Russell onbekend. Bij McLaren komt er wellicht een plaats vrij mocht Daniel Ricciardo eind 2023 zijn contract niet verlengen.

Pierre Gasly in de AlphaTauri in Baku Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Kan Gasly naar Alpine?

De meest logische keuze is Alpine. Als Fransman past Gasly perfect bij het merk, al vervult Esteban Ocon als Fransman momenteel die rol. Het contract van Alpine-coureur loopt tot in ieder geval het einde van 2024. Fernando Alonso is met 40-jarige leeftijd de oudste coureur van het veld, maar mocht hij besluiten te stoppen dan is Alpine-reserve Oscar Piastri de aangewezen opvolger. "Ik denk dat er op dit momenteel geen beter alternatief is dan AlphaTauri", zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko in een interview met Formel1. Red Bull Racing wil Gasly dolgraag behouden, aangezien hij de perfecte leider is bij AlphaTauri. "Er is geen reden om iets te veranderen", zegt Marko tegen ServusTV. AlphaTauri-teambaas Franz Tost laat aan Sky Sports weten dat Gasly volgend seizoen gewoon bij de Italianen rijdt. "Dat is zeker."

Pierre Gasly en Helmut Marko in gesprek Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull-junioren in de Formule 2

Moch Gasly zijn vleugels ergens anders uitslaan - Red Bull geeft je immers vleugels - dan heeft het team uit Milton Keynes vijf Formule 2-coureurs op de reservelijst staan. Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Jüri Vips, Liam Lawson en Ayumu Iwasa staan allemaal onder contract bij Red Bull, maar Marko is over alle vijf nog niet helemaal tevreden. "Ze zijn snel, maar het ontbreekt ze nog aan consistentie. Vips is de rapste, maar maakt helaas te veel fouten." Voor de Oostenrijkers is dus geen enkele junior een serieuze optie voor tijdens of na 2023, mocht dit nodig zijn. Het is dus geen wonder dat Marko en Gasly samen ontbeten in Baku. In navolging van Red Bull zal een officiële bevestiging van de rijdersbezetting bij AlphaTuari binnenkort ook wel bevestigd worden. "We willen nu ook zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen met AlphaTauri", onthult Marko. "We zijn op de goede weg."

Tost geeft toe dat Gasly teleurgesteld was met de contractverlenging van Perez, daarmee werd hem een promotiekans ontnomen. "Maar er doen zich altijd kansen voor. Ik denk dat Pierre een gouden toekomst tegemoet gaat in de Formule 1", aldus de teambaas. "Het is ook aan ons om hem een goede auto te geven waarmee hij vooraan kan rijden. Als dat lukt, heeft hij geen enkele reden om naar iets anders te gaan." Er is volgens Tost belangstelling van andere teams, maar hij is ervan overtuigd dat AlphaTauri Gasly kan behouden. "Zeker in de komende tijd."