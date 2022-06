Marko: Gasly heeft geen betere opties dan AlphaTauri

Enkelvoudig Grand Prix-winnaar Pierre Gasly staat tot eind 2023 onder contract bij AlphaTauri. De Fransman heeft er geen geheim van gemaakt binnen afzienbare tijd terug te willen keren naar topteam Red Bull Racing, de formatie waar hij in 2019 een half seizoen reed. Door ondermaatse prestaties werd hij destijds teruggezet naar de kleine broer uit Faenza, waar hij sindsdien floreert. Het hoogtepunt was de zege in de Grand Prix van Italië in 2020.

De kans op een terugkeer aan de zijde van Max Verstappen is voor de komende jaren nihil. Sergio Perez verlengde na zijn zege in Monaco zijn contract tot eind 2024. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet echter weinig opties voor de Fransman: “Voordat we het contract [met Perez] tekenden, heb ik uiteraard met Gasly gesproken. Ik heb hem de situatie uitgelegd. We zullen zien wat er na 2023 met Gasly gaat gebeuren”, zegt Marko in gesprek met onze zusterwebsite Formel1.de. Op de vraag of Red Bull bereid is om de Fransman eerder te laten gaan, antwoordt de Oostenrijker: “Wat zou het alternatief zijn? Ik denk dat hij op dit moment geen optie heeft die significant beter is dan AlphaTauri.”

Het is volgens Marko aannemelijk dat Gasly en teamgenoot Yuki Tsunoda ook in 2023 voor de formatie van Franz Tost racen. Dat gooit de deur dicht voor enkele hoopvolle Red Bull-talenten: “Maar het coronavirus waart nog rond, dus dat houdt in dat er een vervanger kan komen. Ik hoop niet dat dit pijnlijk is voor iemand, maar ze moeten allemaal nog een jaar wachten.”