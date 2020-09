Brundle hoopt dat podium ‘mentale blokkade’ wegneemt bij Albon

In Brazilië (in 2019) en Oostenrijk werd Albon nog op pijnlijke wijze van het podium gehouden door Lewis Hamilton, die hem in beide races op een vergelijkbare manier in de rondte tikte. Tijdens de Grand Prix van Toscane was het wel raak voor de Britse Thai, die de derde plek bemachtigde op Mugello en daardoor voor het eerst mee mocht naar het podium. Hoewel zijn start tot drie keer toe niet sterk was, knokte Albon zich in de slotfase weer naar voren en dat werd dus beloond met een podiumplaats.

“Het machtige Red Bull-team rustte op de schouders van Albon nadat [Max] Verstappen was uitgevallen, en hij stelde niet teleur met een aantal uitstekende inhaalacties aan de buitenkant van de eerste bocht”, concludeert Brundle in zijn vaste column voor Sky Sports. De analist ziet dat de Red Bull Racing-coureur minder grote risico’s neemt ten opzichte van eerder in het seizoen en dat lijkt zich dus uit te betalen. “De verhouding tussen risico en beloning lijkt nu veel beter beoordeeld te worden en het was voor hem een verdiend podium dat op een goed moment kwam.”

Want makkelijk had Albon het niet in de afgelopen weken. Er begon van buitenaf steeds meer kritiek te komen op zijn prestaties, die ver achterbleven bij die van teamgenoot Max Verstappen. Intern behield hij de steun van Red Bull, maar buitenstaanders riepen meer en meer dat zijn tijd bij de hoofdmacht van Red Bull wel eens tot een einde zou kunnen komen. De overwinning van Pierre Gasly op Monza versterkte die geluiden. Brundle denkt echter dat dit podium voor een ommekeer kan zorgen bij Albon. “Tijdens de uitloopronde zei hij via de radio ‘bedankt dat jullie achter mij bleven staan’. Het was een sleutelmoment in zijn carrière die hopelijk de mentale blokkade wegneemt en hem in staat stelt om de rest van het seizoen zijn volledige potentieel te laten zien.”

De coureurs waren vrijwel unaniem zeer positief over Mugello, dat afgelopen weekend voor het eerst gastheer was van een F1-race. Velen zouden graag zien dat de omloop ook in de toekomst op de kalender blijft staan en ook Brundle is blij met wat hij afgelopen weekend te zien kreeg op het Toscaanse circuit: "Als dit de eerste en enige GP op Mugello was, dan was dat het zeker waard. Laten we hopen dat we er terugkomen, en het heeft er ook voor gezorgd dat ik uitkijk naar de terugkeer op het 'old school' Imola, over een aantal weken."