Hoe Racing Point met upgrades afstand neemt van ‘roze Mercedes’

De veelbesproken formatie uit Silverstone kwam op Mugello met het eerste grote updatepakket van het F1-seizoen 2020. Tot op heden noemden velen in de paddock de RP20 ook wel de ‘roze Mercedes’, gezien de gelijkenissen met de kampioensbolide van afgelopen jaar. Het is daarom des te opvallender dat het team met de veranderingen - waaronder smallere sidepods, een nieuwe vloer, nieuwe voorzijde, nieuwe motorkap en nieuwe brake ducts - juist een andere weg inslaat dan Mercedes. De hoeveelheid aan nieuwe elementen toont aan dat de formatie achter de schermen al geruime tijd bezig was met de update. Het betreft niet alleen aerodynamische wijzigingen maar ook op het gebied van koeling zijn veranderingen doorgevoerd.

Racing Point heeft als enige team de hogere balk van de crashstructuur aan de zijkant - zoals oorspronkelijk bedacht door Ferrari in 2017 - niet omlaag gebracht. Daardoor is de vormgeving van de interne componenten onder de motorkap, waaronder de radiatoren en intercoolers, anders dan bij alle andere teams. Die factor heeft het team gedwongen om anders naar onderdelen te kijken in een poging winst te behalen. Zo is het nieuwe bodywork extreem smal en strak vormgegeven rondom de crashstructuur. Dat resulteert in enkele scherpe hoeken. Deze verandering zorgt voor andere luchtstromingen richting de achterzijde van de RP20. De chassisvleugel (blauwe pijl) kort voor de cockpit is dan ook verdwenen.

In onderstaande vergelijking zien we dat de buitenzijde van de sidepod nu sterk afloopt richting vloer en flessenhals in plaats van een glooiender, hoger geheel. Bovendien is er een bobbel gecreëerd om de interne componenten - in dit geval de uitlaat - goed te kunnen plaatsen (te zien rond het woord ‘water’ van het BWT-logo).

Deze update toont aan dat het team een significante hoeveelheid tijd en geld gestoken heeft om uit de schaduw te stappen van het Mercedes-concept en meer een eigen richting te kiezen. Na de hele brake duct-kwestie, waar Renault protest aantekende tegen de versie van Racing Point en dat team schuldig bevonden werd voor het gebruik van de brake ducts van Mercedes, heeft het team uit Silverstone ook dit gedeelte onder handen genomen.

De brake ducts waarmee de RP20 tot op heden was uitgerust had zeer veel overeenkomsten met de variant van de kampioensformatie. Het design waarmee Lance Stroll afgelopen weekend reed laat zien dat Racing Point een andere weg is ingeslagen. De achterliggende filosofie komt in grote lijnen nog overeen, maar de FIA heeft al laten weten dat ze goedgekeurd zullen worden.

De achterzijde van de wagen blijft geïnspireerd op Mercedes. De vernieuwde achtervleugel beschikt over een extra opening in het overhangende gedeelte (blauwe pijl) terwijl er ook een extra vin op de endplate bevestigd is (rode pijl).