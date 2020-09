Ocon verwacht dat coureurs hebben geleerd van crash bij herstart

De eerste F1-race ooit op Mugello werd na acht ronden onderbroken vanwege een crash op het rechte stuk van start-finish. Bij de herstart na de eerste safety car-fase hielden de rijders aan het front lang in, iets wat de coureurs achteraan niet helemaal door hadden. Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi vonden daar hun Waterloo, terwijl liefst twaalf rijders na de race een waarschuwing kregen voor hun rijgedrag bij de herstart. Esteban Ocon was een van hen, en hij gaf toe dat hij verrast was dat de coureurs vooraan inhielden. Hij begon zelfs te twijfelen aan zijn Renault-team, dat hem had verteld dat de race hervat zou worden.

“Het licht op de safety car ging veel later uit dan dat wij gewend zijn”, zei Ocon. “In de auto kreeg ik te horen ‘de safety car komt deze ronde naar binnen’. Maar de jongens reden alsof er nog een ronde achter de safety car zou komen, dus ik dacht dat er misschien een misverstand was tussen mij en het team, dat we misschien nog een ronde zouden doen. Maar dat was niet het geval. We bleven lang op lage snelheid rijden. Natuurlijk is er een korte acceleratie, die verder naar achteren groter wordt omdat de jongens achteraan een groter gat moeten dichtrijden. Dus het was een beetje als verkeer op een snelweg. En ja, dat verraste iedereen die vlak achter mij reed. Ik had geluk dat ik niet van achteren werd geraakt, maar helaas gebeurde dat bij sommigen wel.”

De FIA schrijft voor dat er bij herstarts niet op een onberekenbare manier geremd of geaccelereerd moet worden, maar volgens Ocon is dat niet altijd zo makkelijk als het lijkt. “We willen in F1 graag dat alles precies volgens de regels gebeurt, maar dat is niet altijd makkelijk. Ik weet vrij zeker dat erover gesproken gaat worden bij de volgende rijdersbriefing. Nu weet iedereen dat dit kan gebeuren. Ik denk dat we ons nu allemaal meer bewust zijn van het feit dat er iemand kan remmen of dat de herstart pas heel laat plaatsvindt. De laatste keer dat er iets dergelijks gebeurde, was in Baku met de Formule 2. Dat is het enige voorbeeld dat bij mij naar boven komt.”

Met medewerking van Adam Cooper