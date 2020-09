Verstappen kampte op zowel Monza als Mugello met hetzelfde motorische probleem en moest in beide gevallen een nulscore noteren. Daarmee zijn de kansen op de wereldtitel definitief verkeken. In beide Italiaanse races had de Limburger kansen om mee te doen om de overwinning, maar de problemen met de Japanse krachtbron gooiden roet in het eten. Verstappen liet na de race op Mugello zijn frustraties de vrije loop. Hij is vooral gefrustreerd over de aanhoudende problemen bij motorleverancier Honda. "Dit is natuurlijk gewoon niet normaal, dat het nu twee wedstrijden achter elkaar gebeurt. Op dit moment ben ik er wel even klaar mee en heb ik er niet zo veel zin in", sloot de Limburger met veelzeggende woorden af.

Dat signaal kwam ook aan bij zijn leidinggevenden van Red Bull Racing. “Honda heeft vooruitgang geboekt maar Mercedes is op het gebied van de batterijen nog altijd superieur”, erkent Dr. Helmut Marko in gesprek met het Duitse Sport1. “Daar moeten we nu aan gaan werken. Honda heeft engineers vervangen, mogelijk dat daardoor de onverwachte problemen zijn ontstaan.”

Bij het kamp Verstappen neemt de frustratie met de week toe. Ook dit jaar kan de Limburger zich niet meten met de sterksten (Mercedes) en meedoen om de wereldtitel. En aangezien er weinig aan de wagens mag veranderen voor het seizoen 2021 lijkt ook volgend jaar een lastig verhaal te worden. Marko ziet de gevaren in van de huidige situatie: “Max heeft eigenlijk een vast contract voor 2021. Maar we zijn ons terdege bewust dat we hem ook een competitieve motor moeten geven.”

Met die opvallende uitspraak lijkt de Oostenrijker te doelen op een mogelijke ontsnappingsclausule voor Verstappen. Het is geen geheim dat in de eerdere contracten tussen beide partijen al clausules waren opgenomen dat de Limburger bij ondermaatse prestaties zou mogen vertrekken. Dat lijkt nu dus ook het geval in zijn eerder dit jaar getekende verlenging tot eind 2023.