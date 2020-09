Afgelopen weekend was het Formule 1-circus voor het eerst in de historie te gast op Mugello. De snelle, old school baan kreeg de handen van veel coureurs op elkaar. In tegenstelling tot veel van de huidige circuits beschikt Mugello over veel grindbakken dicht langs het asfalt, waardoor een foutje onverbiddelijk wordt afgestraft. Dat zorgt ook voor veel minder problemen met het overschrijden van track limits. In de race-informatie van de FIA aan de teams stond zelfs geschreven: “Track limits bij het uitkomen van bochten 3, 5, 9, 11 en 15 worden niet in de gaten gehouden aangezien dit een grindbak betreft”.

De onderwerpen track limits en uitloopzones zijn dit jaar al diverse malen ter sprake gekomen bij rijdersbriefings. Veel coureurs waren blij met de grindbakken van Mugello, zodat er geen discussie kon ontstaan of het afsnijden van het circuit voordeel zou kunnen opleveren. Dat houdt echter niet in dat de FIA direct op veel meer circuits kort naast de baan een grindbak gaat plaatsen, benadrukt Masi.

“Nee, ze kunnen niet overal”, aldus de wedstrijdleider. “Het is niet ‘one size fits all’, zoals ik al meerdere malen heb gezegd. We moeten voor elk circuit in overleg met de eigenaren en gebruikers passende oplossingen bedenken. We blijven daaraan werken. We hebben dat reeds besproken met de coureurs. Laat ik het zo zeggen: grindbakken zijn niet overal de oplossing.”

Grand Prix Drivers Association-voorzitter Sebastian Vettel kwam met een tegenvoorstel: een smalle strook grind tussen de baan en de uitloopzone: “Als coureur geef je er de voorkeur aan bestraft te worden zodra je van de baan gaat”, aldus de Duitser. “Dat maakt de situatie een stuk eenvoudiger. Maar je moet wel een balans vinden tussen grind en asfalt voor het geval dat het mis gaat. Misschien is er een tussenoplossing met eerst grind, waardoor je niet meer wijd wilt gaan, en daarna asfalt als uitloopzone. Het is geen gemakkelijke beslissing maar al dat asfalt rondom sommige circuits neemt het karakter weg en maakt het te gemakkelijk om fouten te maken.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper