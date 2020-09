F1-toekomst Mugello? "Niet ten koste van Monza", aldus Ricciardo

"We waren allemaal een beetje bang dat Mugello super zou zijn in de kwalificatie, maar saai in de race omdat elkaar volgen onmogelijk zou blijken", zo begint de nummer vier van de Toscaanse Grand Prix zijn terugblik. "Maar de race bleek veel leuker dan verwacht. Het was zelfs één van de meest enerverende wedstrijden tot dusver, allesbehalve saai dus."

Ricciardo keert dan ook graag nog eens terug naar de omloop in het schilderachtige landschap. "Ik denk dat veel coureurs hier graag nog een keer komen. Maar we hebben natuurlijk Monza al wel voor de Italiaanse Grand Prix en ook daar houdt iedereen van", vervolgt Ricciardo zijn verhaal tegenover onder meer Motorsport.com. "Een race op Mugello moet niet ten koste gaan van die op Monza. Maar als we dit circuit kunnen toevoegen, dan zou dat wel heel mooi zijn."

Wat betreft die laatste uitspraak kan Ricciardo op bijval in de paddock rekenen. Max Verstappen heeft al laten weten graag terug te keren naar het Autodromo Nazionale del Mugello en hij is bepaald niet de enige. "Ik houd er persoonlijk enorm van", vult triomfator Lewis Hamilton aan. "Dit is één van de moeilijkste circuits om te rijden, vooral door de opeenvolging van 'medium-speed' en 'high-speed bochten'. Maar deze baan is absoluut niet te gevaarlijk voor F1. Het is vooral 'old school' met grindbakken meteen naast het asfalt. Maar ik hoop dat ze dit aspect juist zo laten en keer hier persoonlijk graag nog eens terug."

Ook het Ferrari-duo heeft zich ondanks de povere jubileumrace opperbest vermaakt in de Toscaanse heuvels. "Voorafgaand aan de race was ik eerlijk gezegd wat sceptisch over de inhaalmogelijkheden op dit circuit. Nou was het een atypische race met al die rode vlaggen, maar nog los daarvan: qua inhalen is het zeker beter gebleken dan verwacht. De baan an sich is voor ons als coureurs sowieso geweldig." Over de benoemde rode vlaggen en chaos laat teamgenoot Sebastian Vettel weten dat niet alles aan het circuit te wijten is. "De race zoals we die hebben gezien, met drie starts en twee rode vlaggen, was absoluut geen direct gevolg van deze baan of van veiligheidskwesties op dit circuit. Vanuit rijdersoogpunt is het hier echt volop genieten, zeker met alle hoogteverschillen en snelle bochten."

