Albon over wisselen engineer: "Kwestie van ervaring"

Red Bull besloot eerder deze week om engineer Mike Lugg af te lossen door Simon Rennie, die in het verleden al engineer was van Daniel Ricciardo. De laatste jaren had hij een rol op de fabriek in Milton Keynes. De wisseling van de wacht volgt na een moeizame seizoensstart van Albon die veel moeite lijkt te hebben met de wispelturige RB16.

Voorafgaand aan de Britse Grand Prix legde Albon uit wat de ware reden achter de vervanging is. “Ten eerste is er geen probleem met mijn vorige engineer [Lugg]. Het is duidelijk dat de auto moeilijk te besturen is en ik denk dat het de keuze van het team was om iemand met ervaring aan boord te hebben.”

“Simon heeft die ervaring”, vervolgt de Thais-Britse coureur. “Hij zit al lange tijd in de Formule 1. Dat gezegd hebbende; hij begrijpt de Formule 1 en wijst ons hopelijk de juiste weg.” Albon en Rennie zijn geen totale onbekenden van elkaar. Het duo werkte vorig seizoen al samen in de simulator van Red Bull en tijdens een test.

Rennie werkte eerder dus met Ricciardo. De Australiër is vol lof over de Engelse technicus met wie hij in zijn tijd bij Red Bull een goede band had. “Als het gaat om een relatie tussen een coureur en een engineer, ten eerste moet die relatie er zijn. Je moet goed met elkaar om kunnen gaan, je moet elkaar begrijpen. Simon begreep mij en hij begreep dat ik soms anders was. Ik denk dat we zo’n band hadden en dat zorgde er voor dat ik hem vertrouwde.”

Ricciardo heeft er alle vertrouwen in dat het ook tussen Rennie en Albon gaat werken. “Hij heeft veel ervaring en is erg goed, maar het draait allemaal om vertrouwen. Als het gaat om Alex en Simon, ik ben er vrij zeker van dat dat goed gaat komen. Elke coureur is anders, maar ik heb zeker een paar prima jaren met Simon gehad.”