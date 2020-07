Perez bleef voorschriften volgen bij bezoek aan moeder in Mexico

Sergio Perez werd donderdag gedwongen om buiten het circuit in zelf-isolatie te gaan nadat een coronatest geen eenduidig antwoord opleverde. Daarop volgde een tweede test, die bevestigde dat hij het longvirus onder de leden heeft en daardoor de Britse Grand Prix moet missen. Vrijdagochtend plaatste Perez een videoboodschap op Twitter, waarin hij vertelde dat hij niet weet waar hij het virus opgelopen heeft. Ook heeft hij alle protocollen gevolgd toen hij na de Grand Prix van Hongarije een bezoek bracht aan zijn moeder in Mexico.

“Ik ben enorm verdrietig”, zei Perez. “Het is een van de meest trieste dagen van mijn carrière. De hoeveelheid voorbereiding die we hadden om dit weekend 100 procent klaar te zijn. Ik wist dat ik een goede auto tot mijn beschikking had en het team heeft geweldig werk geleverd. Ik ben heel verdrietig dat dit gebeurd is, maar dit laat simpelweg zien hoe kwetsbaar we zijn met dit virus.”

Perez onthulde dat hij vorige week met een privévliegtuig naar Mexico is gevlogen om zijn moeder te bezoeken, die herstellende is van verwondingen die zij opliep bij een ongeluk. “Ik volgde alle instructies van de FIA, van mijn team”, zei hij. “Na Hongarije ben ik met een privévliegtuig voor twee dagen naar Mexico gegaan, om mijn moeder te bezoeken omdat ze een groot ongeluk had. Dus zodra ze het ziekenhuis verliet, kon ik haar zien. Daarna ben ik teruggegaan naar Europa. Ook daarbij zijn alle protocollen gevolgd.”

“Ik weet niet waar ik het heb opgelopen”, vervolgt Perez, die verklaart asymptomatisch te zijn. “Het laat gewoon zien hoe kwetsbaar we hierbij zijn. Ik wil al mijn collega-coureurs bedanken voor de steun die ze mij hebben gegeven, en ook mijn team, de autoriteiten en de fans. Het zijn absoluut lastige momenten voor mij, maar ik weet zeker dat ik hier sterker door zal terugkeren.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble