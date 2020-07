Hamilton wil met ‘nieuwe energie’ minimaal drie jaar in F1 blijven

De 35-jarige Hamilton is momenteel bezig aan zijn veertiende seizoen in de F1 en dit jaar heeft hij de kans om het recordaantal zeges van Michael Schumacher (91, met Hamilton op 86) te verbeteren, terwijl hij ook Schumachers recordaantal van zeven wereldtitels kan evenaren. Zijn overeenkomst bij Mercedes loopt eind 2020 echter af. Hoewel verwacht wordt dat Hamilton aanblijft voor een negende seizoen bij het team, moet een verlenging van het contract nog wel aangekondigd worden - terwijl alle andere goede zitjes bij andere teams voor 2021 al bezet zijn.

In de aanloop naar de Britse Grand Prix werd de Mercedes-coureur gevraagd of hij kan garanderen dat hij in 2021 aanwezig is bij zijn thuisrace. “Ten eerste denk ik niet dat je dingen kan garanderen, maar ik ben absoluut van plan hier te zijn. Dat is absoluut het doel. Dus laten we hopen dat ik hier ben en dat we hier ook fans hebben volgend jaar”, antwoordde Hamilton, die daaraan toevoegde dat de lockdown ervoor gezorgd heeft dat hij met nieuwe energie in is gestapt en mogelijk ook langer door kan racen.

“En wat betreft hoe lang ik nog door kan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik zou zeggen dat de COVID-19-lockdown – nadat het eerste deel van het seizoen werd afgelast – op veel manieren negatief was, maar op een aantal manieren heeft het veel energie gegeven om te focussen op wat andere dingen. En die rustperiode gaf wat ademruimte, dus het gaf mij wat nieuwe energie om misschien langer door te gaan. Uiteindelijk wil ik natuurlijk eeuwig op mijn huidige niveau blijven presteren, maar we zullen zien of er een moment komt waarop de fysieke en mentale zijde wat minder wordt. Ik weet niet wanneer dat gebeurt, maar ik zie dat niet op korte termijn, in de komende twee of drie jaar gebeuren. Dus ik hoop hier absoluut te zijn voor de nabije toekomst.”

Hamilton zei ook dat hij zich bewust was dat er op dit moment geen coureurs met zijn achtergrond op het pad richting de F1 zijn, en hij stelde dat dit een overweging is bij het denken over zijn toekomstige carrière in de klasse. “We zitten in een periode dat er niemand van mijn achtergrond doorkomt. En daar ben ik me van bewust”, vertelde Hamilton. “Ik ga het proberen en ik wil mijn plek hier verdienen. Ik heb het gevoel dat het ieder jaar dat ik terugkeer geen gegeven is, simpelweg omdat ik wereldtitels heb gewonnen. Ik denk dat je nog steeds het recht moet verdienen om hier te zijn wat betreft hoe je presteert en blijft leveren. Dus mijn doel is om zo lang als ik kan te blijven leveren. Ik zie mezelf dus nog minimaal drie jaar doorgaan.

Met medewerking van Alex Kalinauckas