Albon stelt teleur, maar maakt zich geen zorgen over Red Bull-zitje

Albon leek het weekend op vrijdag voortvarend te beginnen, totdat hij zijn bolide bij het ingaan van Stowe ineens hard in de vangrails parkeerde. Het leverde een impact van maar liefst 20G op en kostte Red Bull als team kostbare rijtijd met de nieuwe upgrades. Op zaterdagochtend kwam daar motorische malheur bij, waardoor Albon met een achterstand aan de kwalificatie moest beginnen. Het mondde uit in een teleurstellend optreden en een twaalfde startplaats.

Albon ondervindt op zaterdag nog hinder van crash

"Die crash heeft inderdaad niet geholpen, maar ik wil eigenlijk helemaal geen excuses zoeken", zegt Albon na afloop tegen onder meer Motorsport.com. "We hebben richting de kwalificatie kostbare rijtijd gemist en die tijd was natuurlijk wel zeer nuttig voor mij geweest. Gisteren maakten we die crash mee, maar hadden we verder wel een goede dag. Vandaag worstelde ik alleen wat meer met de veranderde balans in onze auto [door de weersomstandigheden en draaiende wind]. Ik kon daardoor niet het maximale uit de auto halen."

Qua rondetijd gaf Albon niet eens meer toe dan gebruikelijk op Verstappen, maar doordat de meeste middenmoters in 2020 een stap hebben gezet, kan iedere tiende fataal blijken. Albon heeft dat op zaterdagmiddag aan den lijve ondervonden. "De eerste run [in Q2] op mediums was niet slecht, maar ook niet echt goed. Ik maakte een paar foutjes en wist dus dat ik sneller kon. We konden daarna kiezen om nog een keer op mediums naar buiten te gaan of voor wat veiligheid te kiezen op softs." Red Bull koos voor het laatste, maar zelfs dat bleek niet afdoende. "Over die laatste run kan ik niet al te veel zeggen, ik heb de ideale ronde niet kunnen rijden. Ik miste [qua tijd] niet eens zo heel veel, maar we hadden wel iets hoger moeten staan."

De realiteit is dat Albon zondagmiddag als twaalfde moet vertrekken voor zijn expeditie over het circuit in Northamptonshire. Het zal een inhaalrace moeten worden, zoals dat de voorbije weken al vaker het geval is geweest. "Op zondag gaat het normaal gesproken iets beter, in de voorbije weken hebben we veel posities kunnen goedmaken. Het gaat op zondag sowieso beter, maar we hebben morgen ook nog een vrije bandenkeuze. Hopelijk helpt dat ons naar voren, al hebben we op vrijdag geen racerun kunnen doen. Dat maakt het iets lastiger."

Geen zorgen over zijn toekomst bij Red Bull

De crash en tegenvallende kwalificatie maken dat Albon dit weekend van weinig waarde heeft kunnen zijn voor zijn werkgever. Toch maakt hij zich nog geen zorgen over zijn toekomst bij het vlaggenschip van Red Bull. "Ik denk persoonlijk niet dat ik steeds worstel. In de eerste race van het seizoen was de snelheid goed. In de tweede race werden we vierde en een week daarna vijfde. Als mensen dat worstelen noemen, dan weet ik wel andere dingen om me druk over te maken. Ik ben persoonlijk best tevreden met de eerste races, al zat het niet allemaal mee. Om eerlijk te zijn, maak ik me niet echt zorgen en denk ik niet dat het zo slecht gaat."

Dat hij tegen Max Verstappen moet opboksen als teamgenoot maakt het er niet makkelijker op, al wil Albon zich daar niet achter verschuilen. "Max is erg snel, dat hoeven we niet te ontkennen. Maar qua data is hij juist één van de beste coureurs voor mij om naar te kijken, omdat je precies kunt zien waar hij zijn tijd wint. Maar dat levert voor mij geen extra druk op hoor, ik zie het veel meer als een mooie 'benchmark'."