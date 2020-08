Vettel baalt in Silverstone: Veel slechter kan het niet worden

Vettel is aan zijn laatste seizoen bezig bij Ferrari en veel plezier heeft hij daar nog niet aan beleefd. Vrijdag stond hij grotendeels aan de kant door problemen met de intercooler en vervolgens met het rempedaal. Ook op zaterdag kende hij problemen met zijn Ferrari SF1000, die zelfs in goede staat niet snel genoeg is om voor de knikkers mee te doen.

De viervoudig wereldkampioen had zich nog beter kunnen kwalificeren, maar raakte nooit echt in zijn ritme. Zijn snelste rondetijd in Q3 raakte hij dan weer kwijt wegens het overschrijden van de track limits bij het uitkomen van Copse.

"Van mijn kant was het zeker geen ideale dag, ik had het moeilijk om in mijn ritme te komen", vertelde Vettel aan het Britse Channel 4. "Ik heb er wel vertrouwen in dat het morgen beter zal worden, maar ik kan niets beloven. Maar veel slechter kan het niet worden. Ik heb er niet echt een antwoord op, maar we hebben natuurlijk weinig ronden kunnen afleggen, dus dat was al niet ideaal. Ik raakte niet in mijn ritme en kreeg geen goede ronde te pakken.

"Ik dacht dat de wagen nochtans best oké was, dus het was aan mij om het beter voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk moeilijk om momentum te vinden door al die problemen. Het derde weekend van dit F1-seizoen was voor ons eigenlijk het eerste dat soepel verliep en nu hebben we weer issues."

Leclerc 'erg tevreden' met P4

Dat de Ferrari over een ronde nog best vooruitkwam liet teamgenoot Charles Leclerc zien. De Monegask kwalificeerde zich nipt na Red Bull-rijder Max Verstappen op de vierde plek, weliswaar op een volle seconde van polesitter Lewis Hamilton. Leclerc was na afloop bijzonder tevreden met die P4, wat natuurlijk ook veelzeggend is voor de situatie waarin Ferrari zich bevindt. Maar het is in ieder geval een uitgangspositie om op te bouwen. "Ik ben extreem blij met vandaag, ik had namelijk niet verwacht om morgen als vierde te kunnen starten", aldus de jonge Monegask die ook nog eens op de mediums mag starten. "We hadden er niet zoveel vertrouwen in dat het zou lukken met de mediums, dus het was mooi dat we daarin slaagden."

Lecerc liet vrijdag echter al weten dat Ferrari voor een agressieve aanpak had gekozen, wat in de race mogelijk voor problemen zou kunnen zorgen. De mindere hoeveelheid downforce was ideaal voor de kwalificatie, maar naarmate de bandenslijtage toeneemt zou het voor de race niet de beste keuze kunnen blijken. Juist daarom was het voor Ferrari belangrijk om Q2 op mediums te doorstaan. "Ons racetempo zag er niet zo goed uit. We hebben de snelheid wel, maar we vernielen onze banden heel snel ten opzichte van andere teams. Dat we op de mediums kunnen starten zal ons dus enorm helpen."