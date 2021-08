Ondanks al zijn mooie prestaties in zijn loopbaan, en met name zijn sterke F1-seizoen 2021, loopt McLaren F1-coureur Lando Norris niet over van het zelfvertrouwen. De 21-jarige rijder uit Bristol heeft dit seizoen op dat vlak een nieuwe stap gezet, met dank aan een aantal zeer waardevolle ervaringen en kansen. Het beste voorbeeld is de zinderende strijd met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de Grand Prix van Oostenrijk. De McLaren-coureur knokte voor wat hij waard was en hield de snellere Mercedes in de strijd om de tweede plaats achter zich. Die ervaring leverde hem niet alleen mooie woorden op van Hamilton - die via de boordradio zijn spreekwoordelijke hoed afnam voor zijn landgenoot - maar liet hem ook inzien dat hij in een rechtstreeks duel met de besten der aarde niet minder is.

“Het was waardevol, iets dat me in de toekomst zeker helpt wanneer ik weer in dergelijke situaties terechtkom”, legt Norris uit tijdens een interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het is gewoon de bevestiging dat ik weet dat ik, wanneer ik weer in een dergelijke situatie zit, in staat ben om te strijden en om hem in verschillende scenario’s te verslaan. Ik ga niet opeens geloven dat ik races kan winnen en een grootheid kan worden. Dat verandert niet. Maar het is puur dat ik weet waartoe ik in staat ben wanneer ik duelleer met iemand als Lewis.”

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wat het gevecht in Oostenrijk zo waardevol maakte, was dat het niet om zomaar een positie in het middenveld ging. Het was een strijd om de tweede plaats. Dat maakte het extra interessant: “Een gevecht met Mercedes, en met name Lewis, zorgt misschien net voor wat meer druk. Wanneer iemand achter je zit, ongeacht wie het is, en hij is sneller dan voel je altijd de druk, je voelt altijd dat je geen fouten kunt maken. Maar in Oostenrijk ging het om de tweede of derde stek, dus ook dat zorgde voor extra spanning. Ik denk niet dat het feit dat het om Lewis ging alles veranderde. Het was niet zo dat ik dacht: ‘Oh mijn God, wat moet ik nu doen?’, maar het maakt wel een klein verschil. Hij is een van de beste coureurs ter wereld en aller tijden in de Formule 1. Hij denkt natuurlijk na hoe hij elke kans kan optimaliseren en hoe hij aan me voorbij kan komen. Dus elk foutje dat ik maak, maakt me waarschijnlijk kwetsbaarder dan wanneer ik tegen iemand anders race. Het dwingt je om nog perfecter te zijn, om je nog beter te concentreren en dergelijke. Dat lukte me twintig ronden totdat ik dacht dat ik mijn eigen race aan het vergooien was en dat ik hem voorbij moest laten. Dus ja, het is bemoedigend en het geeft me vertrouwen voor de toekomst wanneer ik weer kan strijden met Lewis of Max of wie dan ook. Ik heb er vertrouwen in dat ik dan goed kan presteren. Ik zal niet zeggen dat ik onder druk geen fouten maak, want ik weet zeker dat dat nog wel eens gaat gebeuren. Maar ik kan goed presteren en zal niet zomaar opgeven.”

Lando Norris, McLaren, derde plaats, en Lewis Hamilton, Mercedes, tweede plaats, feliciteren elkaar na de race Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Die waardevolle les is niet het enige dat Norris meeneemt uit de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2021. De jonge Brit verkeert in een opwaartse spiraal. Zijn toenemende zelfvertrouwen zorgt voor betere prestaties, wat vervolgens weer leidt tot nog meer geloof in eigen kunnen. Op Imola eindigde hij op het podium terwijl hij door een track limit een plek op de eerste startrij verspeelde, daarna volgde een onverwachte derde plaats in Monaco. Dat nam hij allemaal mee naar Oostenrijk.

Het toenemende zelfvertrouwen heeft naar eigen zeggen een belangrijke rol gespeeld in zijn serie van vijftien opeenvolgende puntenfinishes, die in Hongarije door de aanrijding met Valtteri Bottas ten einde kwam: “Dankzij veel verschillende scenario’s in het huidige seizoen is mijn vertrouwen gegroeid. Dat is goed voor me, denk ik. Met name na de eerste paar races maakte ik een goede stap. Ik presteerde goed in de kwalificatie, deed het goed in races, we hadden de snelheid. Dat gaf mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Daarnaast heb je van die kleine dingen die daaraan bijdragen. Oostenrijk hoort daar ook bij. Ik kan vertrouwen in mijn eigen kunnen hebben. Je bent altijd een beetje bang voor een situatie waarin je niet eerder gezeten hebt. Door dergelijke dingen te ervaren, en aan jezelf te bevestigen dat je bepaalde dingen kunt, neem je dat mee in je rugzak. Dat zorgt voor meer vertrouwen. En ervaring, want je blijft altijd leren. Als je eenmaal in de Formule 1 zit, is er geen enorme ladder meer die je moet beklimmen want je bent er al. Dit seizoen vallen alle dingen samen. En er zijn nog dingen waarover ik niet superveel zelfvertrouwen heb. Maar vergeleken met vorig jaar, of met mijn eerste races in de Formule 1, is het van een totaal ander niveau. Ik voel me veel beter.”

Podium: Derde plaats voor Lando Norris, McLaren Foto: Alessio Morgese

Dat vertrouwen groeit niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Door de coronacrisis en de afwezigheid van fans op de baan was lange tijd onduidelijk hoe populair de McLaren-coureur eigenlijk geworden is. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar eindelijk weer voor een vol huis geracet kon worden, werd dat pas echt goed duidelijk. Het draaide niet langer alleen maar om Hamilton, de enorme fanschare van Norris liet zich veelvuldig zien en horen. De merchandise-stand van de jongeling was uitverkocht en er was zelfs een tribune gevuld met leden van zijn eigen Quadrant esports/streaming club.

Net als zijn landgenoot Hamilton hoopt Norris zijn volgers te kunnen gebruiken om de wereld te verbeteren. Gevraagd naar de enorme support tijdens zijn thuisrace, zegt Norris: “Ik moet daar nog een beetje aan wennen. Het is voor mij nog steeds een verrassing en het voelt ongelofelijk. Vijf, zes jaar geleden wilde ik zelf nog langs de baan staan. Nu zijn er tribunes met mensen die mijn petjes dragen, mijn T-shirts aan hebben, de Quadrant-vlaggen en ga zo maar door. Je denkt er nooit aan dat dat voor jou zou kunnen zijn. Het is soms nog niet te bevatten, ik moet er nog echt aan wennen. Lewis doet dat ontzettend goed, ook omdat hij al zo lang meeloopt. Hij gebruikt zijn fans, niet op een slechte manier maar juist om verandering teweeg te brengen en een impact op bepaalde dingen te hebben. Dat doe ik via Quadrant, voor mentale gezondheid en voor goede doelen via mijn streams. Ik ben dus in staat geweest om mijn fans te gebruiken en zo invloed op goede zaken te hebben. Ik moet nog uitvinden hoe ik dat kan maximaliseren en ik alles kan halen uit de positie waarin ik verkeer. Zodat ik niet alleen coureur ben en het beste voor mezelf doe, maar ook hoe ik buiten de Formule 1 het meeste kan betekenen. Op die vlakken wil ik ook mijn fanbase gebruiken. Dus ja, het is een gaaf gevoel. Een onwerkelijk gevoel, totdat je het met eigen ogen ervaart. Dat is echt ongelofelijk. Hopelijk blijft het groeien en kan ik er meer van leren, zodat ik nog meer impact kan maken zoals Lewis doet.”

Op en naast de baan is Hamilton een voorbeeld voor Norris. De ervaring, kennis en het vertrouwen dat hij opdoet door met zijn oudere landgenoot te praten en strijden is van grote waarde. Dat belooft heel wat voor de tweede helft van het seizoen.

Lando Norris, McLaren MCL35M Foto: Andy Hone / Motorsport Images