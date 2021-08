Tussenrapport Alfa Romeo: Punten sprokkelen in de achterhoede

Alfa Romeo in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 5,6

De verwachtingen van het Formule 1-team van Alfa Romeo waren aan het begin van het seizoen hooggespannen. Na een teleurstellend 2020, waarin de renstal slechts acht WK-punten wist te scoren, moest het in 2021 allemaal beter worden. Voor het derde jaar op rij vormen Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi dit seizoen het rijderskoppel van het team uit Hinwil. Met een nieuwe neus voorop de C41 en een verbeterde Ferrari-krachtbron achterin wilde het team dit jaar weer de aansluiting vinden bij de zwaarbevochten strijd in de middenmoot. Giovinazzi durfde zelfs hardop te dromen van een podium!

Halverwege het seizoen is Alfa Romeo samen met Haas en Williams een van de drie teams dat dit jaar nog geen enkele keer op het podium is geëindigd. De gehoopte stap naar de middenmoot bleef uit. Sterker nog: in de rangorde is de Zwitserse renstal alleen maar verder teruggezakt. Door een dubbele puntenfinish van Williams in de Grand Prix van Hongarije weet Alfa Romeo halverwege het jaar alleen het nog beroerder presterende Haas achter zich te houden. De Amerikaanse renstal had echter voor de start van het nieuwe seizoen al de focus naar 2022 verplaatst en verscheen bovendien aan de start met twee rookies, waar Alfa met Raikkonen de beschikking heeft over de meest ervaren F1-coureur aller tijden.

Positieve start krijgt geen vervolg

Bij Alfa Romeo waren de voortekenen aan het begin van het seizoen nog positief. Iets te positief zelfs, want teambaas Frederic Vasseur moest de wintertest in Bahrein missen na een positieve coronatest. Ook zonder de aanwezigheid van de Franse teambaas werkte het team echter een prima wintertest af: met 422 ronden was Alfa Romeo de meest productieve renstal van de driedaagse test, terwijl Raikkonen de vierde tijd van de week reed.

Dat de behaalde resultaten tijdens de wintertests behoorlijk weinig blijken te zeggen werd al snel duidelijk toen het seizoen eenmaal onderweg was. De aansluiting met teams als AlphaTauri, Aston Martin en Alpine in de middenmoot werd niet gemaakt, maar voor het tweede jaar op rij is Alfa Romeo samen met Williams en Haas aangewezen op een gevecht in de achterhoede. Waar Williams met name dankzij George Russell op zaterdag nog wel eens weet uit te blinken, weet Alfa Romeo eigenlijk alleen in negatieve zin op te vallen. Zo passievol en flamboyant de straatauto’s van het Italiaanse merk moeten overkomen, zo kleurloos rijden Raikkonen en Giovinazzi dit jaar in de rondte. Wie terugdenkt aan de eerste seizoenshelft van Alfa Romeo zal zich vooral nog de knullige fouten van Raikkonen kunnen herinneren. De Fin reed in Portugal op het rechte stuk zijn voorvleugel stuk toen hij bovenop zijn teamgenoot knalde, met een crash in de eerste bocht als resultaat. In Oostenrijk zag hij Sebastian Vettel over het hoofd en vloog hij samen met zijn voormalig teamgenoot van de baan.

Diezelfde Raikkonen is tegelijkertijd wel de enige coureur die tot dusver dit seizoen punten heeft weten te scoren voor Alfa Romeo, al is het met drie tiende plaatsen bepaald nog geen vetpot. Teamgenoot Giovinazzi is over het algemeen de snellere van de twee in de kwalificaties, maar in de races is hij dit jaar nog geen enkele keer voor zijn Finse teamgenoot geëindigd.

Raikkonen en Giovinazzi moeten vrezen voor hun stoeltje

De weinig indrukwekkende resultaten van Raikkonen en Giovinazzi zorgen ervoor dat beide coureurs moeten vrezen voor hun toekomst in de Formule 1. De 41-jarige Raikkonen is als karakter en publiekslieveling een absolute aanwinst voor de sport, maar The Iceman moet volgend jaar mogelijk zijn stoeltje afstaan aan landgenoot Valtteri Bottas, die hoog op het lijstje van teambaas Vasseur staat mocht de Fin moeten vertrekken bij Mercedes. Ook het stoeltje van Ferrari-talent Giovinazzi is niet veilig nu motorleverancier Ferrari minder zeggenschap krijgt over de rijdersbezetting van haar klantenteam. Daarnaast zal de Italiaan ook met argusogen kijken naar de verrichtingen van Formule 2-talent Théo Pourchaire, die zijn eerste Formule 1-testkilometers voor Alfa reeds heeft afgelegd. Het zou bovendien niet voor het eerst zijn dat de renstal uit Hinwil een talentvolle tiener laat debuteren in de Formule 1…

Alfa Romeo had vorig jaar nog als excuus dat de slechte resultaten een oorzaak waren van de belabberde Ferrari-krachtbron, maar nu de Scuderia dit jaar duidelijk een stap heeft weten te maken raken de smoesjes van Alfa langzaam maar zeker op. Ondanks de dubbele puntenfinish van Williams in Hongarije heeft het team goede hoop dat het de Britse renstal dit jaar nog wel kan achterhalen in de strijd om de achtste plek. Daarvoor zal het in de tweede seizoenshelft minimaal zeven WK-punten moeten scoren. Dat is er eentje minder dan het team in heel 2020 bij elkaar wist te sprokkelen…

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 5,5 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 5,0 Bjorn Smit 5,0