Het momentum tussen Mercedes en Red Bull ging in de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2021 heen en weer. Lewis Hamilton won drie van de eerste vier Grands Prix, gevolgd door een zeer sterke serie van Max Verstappen. Dankzij twee incidenten in Silverstone en op de Hungaroring verloor de Nederlander zijn riante voorsprong in de titelstrijd en kijkt hij tegen een achterstand van acht punten aan.

Mercedes leidt momenteel ook in het constructeurskampioenschap maar teambaas Toto Wolff houdt ervan om in de rol van underdog te kruipen. De Oostenrijker benadrukt dan ook dat Red Bull qua pure snelheid nog altijd de overhand heeft: “Hoop is één ding, verwachtingen is iets anders. En de realiteit kan ook weer heel anders zijn. Ik denk dat wij de jager zijn. We benaderen dit met plezier. Wij hebben niets te verliezen want we hebben een achterstand ten opzichte van onze rivalen. We moeten gewoon blijven winnen, elk raceweekend genieten en proberen zo goed mogelijk te presteren. Hopelijk is dat voldoende om echt tot het einde mee te strijden om het kampioenschap.”

Wolff denkt dat de strijd in de komende periode zeer spannend zal worden en trekt de vergelijking met de duels met Ferrari enkele jaren geleden: “De laatste maanden waren zeer intens. In het begin van de lente hadden we een goede periode: we waren sterk in Portimao en Barcelona. Vervolgens ging het een aantal races heel erg slecht, te beginnen met Monaco en daarna Baku. Sindsdien hebben we ontdekt hoe onze auto presteert op de nieuwe banden. Op Silverstone en in Hongarije ging het een stuk beter. Dit seizoen is erg intens. Net als in 2018 en met name 2019, toen we streden met Ferrari, was het op momenten heel erg moeilijk. We zochten echt de grenzen op en dat betekent ook dat je elkaar bijna tot het breekpunt pusht om de titel te kunnen winnen.”

