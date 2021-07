Norris: Aardige woorden van Hamilton, maar hij reed niet perfect

Lando Norris maakte afgelopen weekend in Oostenrijk veel indruk door zijn McLaren naar de tweede startplek te kwalificeren en ook in de race hoge ogen te gooien. De Brit behield zijn tweede plek bij de start en slaagde er vervolgens in de Mercedes-coureurs lang achter zich te houden. Pas in de twintigste ronde wist Lewis Hamilton hem voorbij te komen om daarna een plek aan Valtteri Bottas te verliezen bij de pitstops, met dank aan de tijdstraf van vijf seconden die hij had gekregen voor een verdedigende actie bij Sergio Perez in de eerste ronde.

Later in de race kwam Hamilton in de problemen vanwege schade aan zijn Mercedes. Nadat hij eerst de instructie van het team had gekregen om zijn Finse teamgenoot voorbij te laten, wist ook Norris hem te passeren. “Geweldige coureur”, merkte de zevenvoudig wereldkampioen op over de boordradio, toen de McLaren-coureur bij de zesde bocht gedecideerd met hem afrekende. “Ik weet niet goed wat te zeggen. Het was zwaar, het was niet makkelijk”, reageerde Norris op de vraag van Motorsport.com hoe het was om met Mercedes en Red Bull te vechten. “Gedurende de gehele eerste stint waren de beide Mercedessen sneller dan ik. Dat kwam niet als een verrassing, dat had ik wel verwacht, maar dat ik ze nog zo lang achter me wist te houden, kwam wel een beetje als een verrassing.”

Om Hamilton van zo dichtbij aan het werk te zien, was een leerzame ervaring voor Norris. “Het gaf me de kans om te leren hoe hij rijdt en hoe hij racet, net als dat het me de kans gaf om te kijken hoe Valtteri dingen benadert. Wanneer zij bijvoorbeeld een risico nemen en dat soort dingen.” Over de compliment die hij van Hamilton kreeg, zei hij: “Ik waardeer zijn aardige woorden enorm hoor, maar zijn rijden was niet perfect. Er waren momenten dat hij wijd ging bij de eerste bocht en een fout maakte bij de derde bocht. Het is ook niet dat er niet tegen ze te racen valt. Dat gaat min of meer vanzelf. Als je eenmaal een auto hebt waarmee je het goed kan doen, besef je dat je een kans maakt tegen ze. Het is moeilijk om daar iets over te zeggen als je nog niet echt tegen ze geracet hebt en nog niet echt een auto hebt gehad waarmee je rechtstreeks met ze in gevecht kan.”

“Normaal gesproken rijden ze ver voor me uit, dus het was cool”, zei Norris verder over zijn strijd met de Mercedessen en Red Bulls op de baan bij Spielberg. “Het was niet alleen gaaf om tegen Lewis te racen, maar ook tegen Valtteri, Max en Sergio. Om in dat groepje te zitten en mee te vechten voor het podium, gewoon op basis van onze snelheid, voelde ontzettend goed.”